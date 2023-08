Volley femminile, quando le prossime partite dell’Italia agli Europei? Programma, orari, tv: sfide a Bosnia e Croazia

Questa sera l’Italia affronterà la Bulgaria nel terzo match valido per la fase a gironi del Campionati Europeo di volley femminile 2023. A quel punto mancheranno solo due incontri alle azzurre per completare gli impegni del raggruppamento B di cui fa parte, quelli contro Bosnia-Erzegovina e Croazia.

Il calendario proporrà prima l’impegno contro le bosniache, provvisoriamente terze nella graduatoria con due vittorie in tre match. L’incontro è previsto per martedì 22 agosto alle ore 21.00 nella cornice del Palazzetto dello Sport “Gianni Asti” di Torino.

Il programma della fase a gironi si chiuderà per Miriam Sylla e compagne il giorno seguente, mercoledì 23 agosto, con il match che le vedrà opposte ad una finora deludente nazionale della Croazia. Via sempre alle 21.00, campo sempre quello del Palazzetto dello Sport di Torino.

Di seguito il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Bosnia e Italia-Croazia, le ultime due partite delle azzurre nella fase a gironi degli Europei 2023 di volley femminile. Entrambe le partite sarnno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD fino alle 22.00, per poi passare su Rai2, e Sky Sport Summer; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA PROSSIME PARTITE ITALIA EUROPEI VOLEY 2023

Martedì 22 agosto

Ore 21.00 Italia vs Bosnia-Erzegovina – Diretta tv su Rai Sport HD fino alle 22.00, per poi passare su Rai2, e Sky Sport Summer

Mercoledì 23 agosto

Ore 21.00 Italia vs Croazia – Diretta tv su Rai Sport HD fino alle 22.00, per poi passare su Rai2, e Sky Sport Summer

PROSSIME PARTITE ITALIA EUROPEI VOLEY 2023: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD fino alle 22.00, per poi passare su Rai2, e Sky Sport Summer

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Valerio Origo