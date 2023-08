Beach volley, World Tour 2023. Nono posto con rimpianti per Gottardi/Menegatti. Nicolai/Cottafava con Herrera/Gavira per la semifinale

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Marta Menegatti e Valentina Gottardi, sconfitte, non senza qualche rimpianto 2-1 negli ottavi di finale dalle campionesse europee Huberli/Brunner, più fredde nei momenti decisivi del tie break. Nel primo parziale le svizzere partono meglio e mantengono un piccolo vantaggio sulle azzurre vincendo 21-18.

Nel secondo set è veemente la reazione della coppia italiana che parte meglio (7-4), vola addirittura sul 16-9 e mantiene le distanze nel finale vincendo con il punteggio di 21-16. Nel tie break si concentrano i rimpianti per le azzurre che partono forte sulle ali dell’entusiasmo si portano sul 5-2 e sul 7-4, conquistando l’ultimo vantaggio considerevole sul 10-8. le elvetiche forzano in battuta e raggiugono Gottardi e Menegatti a quota 10. Si gioca punto a punto con le italiane avanti fino al 13-12, poi break delle svizzere ancora grazie al servizio, un match ball annullato da Menegatti e Gottardi e l’errore di Gottardi in attacco che regala i quarti alla coppia svizzera.

Alle 18.00 ci proveranno Nicolai/Cottafava a dare l’assalto alla semifinale. per loro la sfida con gli spagnoli Herrera/Gavira che al primo turno hanno battuto al tie break Ranghieri/Carambula e negli ottavi hanno eliminato i cechi Perusic/Schweiner.

TORNEO FEMMINILE

Ottavi di finale: Müller/Tillmann (Ger)-Placette/Richard (Fra) 2-0 (21-19, 21-15), Gottardi/Menegatti (Ita)-Hüberli/Brunner (Sui) 1-2 (18-21, 21-16, 14-16), Ludwig/Lippmann (Ger)-Tina/Anastasija (Lat) 2-0 (21-19, 21-12), Xue/Xia (Chn)-Carol/Barbara (Bra) 12 (21-19, 14-21, 12-15).

Quarti di finale: Müller/Tillmann (Ger)-Melissa/Brandie (Can), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Hüberli/Brunner (Sui) 2-0 (21-15, 21-13), Nuss/Kloth (Usa)-Ludwig/Lippmann (Ger), Carol/Barbara (Bra)-Hughes/Cheng (Usa)

TORNEO MASCHILE

Ottavi di finale: Herrera/Gavira (Esp)-Perusic/Schweiner (Cze) 2-0 (27-25, 22-20), Henning/Winter (Ger)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 2-1 (21-18, 17-21, 15-11), Åhman/Hellvig (Swe)-Stankevicius/Knasas (Ltu) 2-0 (21-11, 21-15), George/Andre (Bra)-Ehlers/Wickler (Ger) 2-0 (21-17, 21-19).

Quarti di finale: Herrera/Gavira (Esp)-Cottafava/Nicolai (Ita), Mol/Sørum (Nor)-Henning/Winter(Ger), Cherif/Ahmed (Qat)-George/Andre (Bra), Åhman/Hellvig (Swe)-Partain/Benesh (Usa)

