Volley, Alessandro Bovolenta debutta con la Nazionale! L’Italia perde con la Slovenia in amichevole, titolari a riposo

L’Italia ha perso contro la Slovenia per 3-2 (20-25; 25-19; 25-23; 21-25; 25-23) nella seconda amichevole del Memorial Wagner, che va in scena a Cracovia (Polonia) e che rappresenta un evento di preparazione agli Europei di volley maschile, ormai lontani soltanto una decina di giorni. La nostra Nazionale, reduce dal successo di ieri sulla Francia per 3-0, ha rimontato 2-1 contro la compagine balcanica, salvo chinare il capo nel parziale decisivo dopo 2 ore e 18 minuti di incontro. Nella rivincita della finale degli Europei 2021 e della semifinale dei Mondiali 2022, vinte entrambe dai ragazzi del CT Fefé De Giorgi, l’Italia ha cercato di rodare alcuni meccanismi in vista della rassegna continentale.

Sono rimasti a riposo tutti i titolari, che avevano giocato ieri sera contro i Campioni Olimpici e che avevano disputato anche la Final Eight di Nations League: il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Yuri Romanò, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i centrali Gianluca Galassi e Roberto Russo, il libero Fabio Balaso. Le seconde linee non hanno comunque deluso e si sono messi in bella mostra gli schiacciatori Mattia Bottolo (25 punti, 71% in attacco) e Tommaso Rinaldi (21 punti, 37% in fase offensiva, 4 muri, 3 ace). In doppia cifra anche i centrali Giovanni Sanguinetti (14 punti, 2 muri) e Leandro Mosca (12 punti, 3 muri).

Il regista Riccardo Sbertoli ha chiamato in causa anche l’opposto Fabrizio Gironi (9 punti), il quale è stato sostituito da Alessandro Bovolenta nel corso del terzo set. Il giovane bomber, reduce dal secondo posto ai Mondiali Under 21, ha fatto il proprio esordio con la Nazionale maggiore, giocando da titolare quarto e quinto set e mettendo a segno 9 punti con il 50% in attacco. Il figlio del compianto Vigor si sta giocando la convocazione per gli Europei proprio con Gironi, nel ruolo di secondo opposto alle spalle di Romanò.

Tra le fila della Slovenia si è scatenato Nik Mujanovic (27 punti), 14 punti per Ziga Stern. Sono rimasti a riposto nomi di lusso come Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Jani Kovavic, Gregor Ropret, Tine Urnaut, Klemen Cebulj. L’Italia tornerà in campo domani (domenica 20 agosto, ore 17.00) per fronteggiare la Polonia nell’ultimo match di questa manifestazione.

