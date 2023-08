Volley femminile, l’Italia travolge anche la Turchia ai Mondiali Under 21: semifinale vicina

L’Italia ha infilato la quinta vittoria consecutiva ai Mondiali Under 21 di volley femminile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Turchia con un secco 3-0 (25-6; 29-27; 25-21) e si è portata al comando della classifica della Pool F (secondo fase a gironi). Dopo il successo ottenuto ieri contro gli USA per 3-1, le ragazze di coach Marco Mencarelli hanno tramortito anche la compagine anatolica, che ha impensierito le azzurre soltanto nel secondo set chiuso ai vantaggi.

L’Italia si è issata a quota 2 vittorie (6 punti), davanti a Brasile (1 vittoria, 3 punti) e USA (0 vittorie, 0 punti) che si affronteranno tra loro. La formazione tricolore è davvero a un passo dalla qualificazione alle semifinali nella rassegna iridata di categoria che si sta disputando ad Aguascalientes (Messico) e questa notte (ore 01.00) tornerà in campo per fronteggiare il Brasile nel match che chiude la seconda fase a gironi, preludio alla fase a eliminazione diretta.

Prestazione di grande impatto da parte delle attaccanti Dominika Giuliani (16 punti) e Anna Eniola Adelusi (16), in doppia cifra anche l’altra attaccante Stella Nervini (11) e la centrale Katja Eckl (11 punti, 4 muri), affiancata in reparto da Giulia Marconato (4). Valentina Bartolucci in cabina di regia (3 punti), Manuela Ribechi il libero. Alla Turchia non è bastata Miray Gozubuyuk (15 punti).

Foto: FIVB