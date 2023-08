Softball, Coppa delle Coppe 2023: Caronno firma il bis, Sant Boi demolito 10-0

Prosegue a gonfie vele il percorso di Caronno in Coppa delle Coppe 2023. Dopo la brillante doppia vittoria contro Les Grizzlys e Tempo di Praga la squadra varesotta si è imposta in quattro inning anche contro il Sant Boi, superandolo nettamente per 10-0.

Un match costantemente in controllo quello della squadra italiana, abile a marcare subito due punti nell’inning inaugurale, per poi trovare un super allungo nella terza ripresa, contraddistinta da sei sigilli.

Al quarto e ultimo turno Caronno ha poi trovato gli ulti due timbri, mettendo a referto un 10-0 con cui si è posizionata provvisoriamente al comando della classifica con il bottino pieno.

Domani, mercoledì 23 agosto, il team affronterà alle 18:30 le le Hoboken Pioneers.

Foto: FIBS