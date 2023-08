Volley femminile, l’Italia inizia il cammino verso gli Europei: azzurre a Verona, a Ferragosto il debutto all’Arena

Gli Europei 2023 di volley femminile andranno in scena dal 15 agosto al 3 settembre. L’Italia farà il proprio esordio a Ferragosto, nello splendido scenario dell’Arena di Verona. Partita all’aperto in uno dei palcoscenici più iconici del Bel Paese, dove la nostra Nazionale sarà chiamata a fronteggiare la poco quotata Romania. Le azzurre andranno a caccia di una comoda vittoria per incominciare al meglio la propria avventura nel gruppo B, dove è indubbiamente la grande favorita della vigilia.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti si ritroveranno a Verona nella giornata di domenica 13 agosto. Paola Egonu e compagne avranno a disposizione un paio di giorni per ambientarsi nella località veneta in vista dell’atteso debutto nella rassegna continentale, dove saranno chiamate a difendere il titolo conquistato due anni fa. Le due successive partite controo Svizzera e Bulgaria si giocheranno il 18 e 19 agosto a Monza, mentre i match contro Bosnia Erzegovina e Croazia sono previste il 22 e 23 agosto a Torino.

CONVOCATE ITALIA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2023

Palleggiatrici: Alessia Orro, Francesca Bosio

Opposti: Sylvia Nwakalor, Paola Egonu, Ekaterina Antropova

Schiacciatrici: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Loveth Omoruyi, Alice Degradi

Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Federica Squarcini

Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale

Foto: Federvolley