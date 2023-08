Calcio femminile, Mondiali 2023: Australia-Francia 7-6 dcr. Oceaniche in semifinale dopo un’infinita lotteria dal dischetto

Si risolve al culmine di una lunga ed estenuante serie di tiri di rigore il terzo quarto di finale dei Mondiali 2023 di calcio femminile: al Suncorp Stadium di Brisbane l’Australia padrona di casa batte la Francia per 7-6 dopo ben 10 serie dal dischetto, al termine di un match che aveva visto tempi regolamentari e supplementari terminare a reti inviolate. Le oceaniche affronteranno in semifinale la vincente di Inghilterra-Colombia.

Proprio in coda ai tempi supplementari la Francia tenta il colpo a sorpresa, con Renard che inserisce Durand tra i pali al posto di Peyraud-Magnin: la scelta non paga in termini assoluti, vista la sconfitta, ma la serie di tiri dal dischetto che ne scaturisce è davvero emozionante.

La Francia sbaglia subito con Bacha, ma l’Australia non ne approfitta ed arriva l’errore di Catley. Si arriva alla quinta serie sul 3-3, ma le transalpine vedono Perisset cogliere il palo. Le oceaniche provano a chiuderla mandando sul dischetto l’estremo difensore, ma anche Arnold centra il legno.

Si va ad oltranza e dopo l’ottava serie lo score è di 6-6: la Francia torna a sbagliare con Dali, ma neanche Hunt riesce a chiudere i conti in favore dell’Australia. Decima serie e nuovo errore delle transalpine con il palo colpito da Becho. Vine, invece, segna e spedisce l’Australia in semifinale.

Foto: LaPresse