Calcio femminile, Inghilterra in semifinale ai Mondiali: Colombia battuta in rimonta

L’Inghilterra vince in rimonta sulla Colombia per 2-1 ed è la quarta semifinalista dei Mondiali 2023 di calcio femminile: all’Olympic Stadium di Sydney, in Australia, le britanniche vanno sotto sul finire del primo tempo, ma sono brave e fortunate a pareggiare già nel recupero della prima frazione, per poi trovare il gol vittoria nella ripresa. Penultimo atto della rassegna iridata contro l’Australia, che giocherà in casa, nello stesso stadio dove oggi hanno vinto le inglesi.

Nel primo tempo la Colombia è costretta ad utilizzare subito un cambio per l’infortunio al 10′ di Arias, rimpiazzata da Guzman, ma al 44′ le sudamericane passano a condurre grazie al gol di Santos su assist di Caicedo. Nel recupero, però, arriva il pareggio di Hemp, che manda le due formazioni al riposo sull’1-1.

Nella ripresa le inglesi ribaltano il match e passano a condurre al 63′ grazie al gol di Russo, che griffa il 2-1. Le sudamericane provano a cambiare le carte in tavola con un paio di cambi, ma il punteggio non varia. Nel finale la CT delle inglesi, Wiegman, concede la passerella alle due marcatrici, per poi festeggiare la vittoria per 2-1 che vale il pass per le semifinali.

Foto: LaPresse