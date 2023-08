Volley femminile, l’Italia batte anche la Croazia 3-0 e chiude a punteggio pieno il girone agli Europei

L‘Italia completa l’opera davanti al pubblico di Torino, batte per 3-0 (25-23, 25-19, 25-17) la Croazia e chiude a punteggio pieno la fase a gironi degli Europei 2023 di volley femminile. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno ottenuto il primo posto nella Pool B (obiettivo raggiunto con un turno di anticipo) senza perdere neanche un set in cinque partite e troveranno agli ottavi di finale la Spagna. Una prestazione non esaltante per le campionesse continentali del 2021, ma stasera sono stati effettuati degli esperimenti e sono rimaste a riposo alcune big in attesa degli scontri decisivi a eliminazione diretta.

Mazzanti opta per un sestetto di partenza composto da Omoruyi, Nwakalor, Squarcini, Bosio, Lubian e Degradi, con diverse titolari quindi almeno inizialmente in panchina. Buon approccio al match delle azzurre, che volano sul 10-5 dimostrando tutta la grande differenza di valori rispetto alle avversarie. L’inerzia però cambia nella fase centrale del set, con l’Italia che commette davvero tanti errori consentendo alla Croazia di ribaltare la situazione e di portarsi addirittura a +3 sul 17-14. A quel punto il tandem Orro-Egonu entra in campo e dà il via al parziale decisivo (7-1), prima di chiudere i conti per 25-23.

Avvio di seconda frazione abbastanza equilibrato, a causa di un’Italia ancora troppo imprecisa che non riesce a scappare via nel punteggio. Sul 13 pari rientrano Orro ed Egonu, aumentando il livello di gioco della squadra casalinga e propiziando l’allungo definitivo nel punteggio. Nel finale le campionesse d’Europa in carica piazzano un 7-2 micidiale e si aggiudicano il secondo set per 25-19 portandosi in vantaggio 2-0.

La superiorità tecnica nostrana comincia ad emergere anche all’inizio della terza ripresa e la Croazia deve inseguire a -5 sul 10-5 in favore del Bel Paese. Le balcaniche non mollano e cercano di colmare il gap, riportandosi in più di un’occasione a -3 ma non riuscendo a completare la rimonta. Nelle battute conclusive (dal 19-13 in poi) c’è nuovamente spazio per Egonu e Orro, ma il copione non cambia e l’Italia archivia la pratica per 25-17 con l’ultimo pallone messo a terra da Degradi.

Top scorer del match Loveth Omoruyi con 15 punti, ma va in doppia cifra anche Alice Degradi con 14 (grazie a 6 muri vincenti). Da segnalare i 3 ace di Federica Squarcini ed il buon impatto dalla panchina di Paola Egonu con 6 punti a referto. Non è bastata dall’altra parte una prova da 13 punti per Andrea Mihaljevic.

