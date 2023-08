Volley femminile, l’Italia apre i Mondiali Under 21 con una vittoria: travolta la Tunisia, Nervini top scorer

L’Italia ha aperto i Mondiali Under 21 di volley femminile con una schiacciante vittoria contro la Tunisia, travolta con un pesantissimo 3-0 (25-15; 25-8; 25-16). La nostra Nazionale si è imposta con il massimo scarto ad Aguascalientes (Messico), surclassando un avversario dalla modesta caratura tecnica e agonistica.

Le ragazze di coach Marco Mencarelli si sono così portate prontamente al comando del gruppo B insieme al Brasile, che nell’altro incontro ha regolato la Repubblica Dominicana per 3-0. Le azzurre hanno compiuto un passo in avanti verso la qualificazione al turno successivo, riservata alle prime due della classificate. Le nostre portacolori torneranno in campo domani per fronteggiare le caraibiche, partendo ancora una volta con i favori del pronostico.

L’Italia ha fatto la differenza a muro (10 contro 1) e in attacco (39 vincenti contro 19), sfruttando anche i 24 errori della africane. Le attaccanti Stella Nervini (15 punti) e Anna Eniola Adelusi (13 punti, 4 muri) hanno chiuso in doppia cifra. Le palleggiatrici Blessing Eze e Valentina Bartolucci hanno ben sfruttato anche le altre attaccanti Dominika Giuliani (4), Beatrice Gardini (4) e Virginia Adriano (3), oltre alle centrali Giulia Marconato (7, 3 muri) e Katja Eckl (5), Manuela Ribechi il libero.

