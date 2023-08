Beach volley, World Tour 2023. Gottardi/Menegatti travolgono le thailandesi: ottavi di finale più vicini!

Pronto riscatto di Marta Menegatti e Valentina Gottardi che vincono la partita da vincere a tutti i costi e mettono un piede e mezzo nella seconda fase dell’Elite 16 di Amburgo. La coppia allenata da Caterina De Marinis chiude la giornata nel migliore dei modi superando con un secco 2-0 le thailandesi Naraphornrapat/Worapeerachayakorn nella sfida più delicata per l’accesso alla fase ad eliminazione diretta.

La gara non ha avuto storia. Le italiane sono partite forte ed hanno dominat9o il primo set, vinto con il punteggio di 21-12 e nel secondo parziale hanno incontrato qualche resistenza in più dalle thailandesi ma sono riuscite ad avere la meglio con il punteggio di 21-14. Domani alle 15.00 Menegatti/Gottardi cercheranno di regalarsi qualche chance per chiudere più in alto del terzo posto il girone affrontando le forti padrone di casa Muller/Tillmann.

La giornata di domani vedrà in campo tra gli uomini per due volte Nicolai/Cottafava e Ranghieri/Carambula. La coppia allenata da Simone Di Tommaso, che oggi ha battuto 2-1 Ahmann/Hellvig sarà di scena alle 11.00 contro i brasiliani Pedro Solberg/Guto e alle 20.00 contro i padroni di casa Ehlers/Wickler. Ranghieri/Carambula, reduci dalla sconfitta 1-2 con Herrera/Gavira, apriranno il programma alle 8.00 contro gli statunitensi Partain/Benesh e alle 16.00 affronteranno gli olandesi Brouwer/Meeuwsen.

TORNEO FEMMINILE

Pool A. Carol/Barbara (Bra)-Zeimann/MacDonald (Nzl) 2-0 (25-23, 22-20), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Tina/Anastasija (Lat) 2-0 (22-20, 21-18, Tina/Anastasija (Lat)-Zeimann/MacDonald (Nzl) 2-0 (21-18, 21-13), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Carol/Barbara (Bra) 2-1 (25-27, 21-14, 18-16). Domani 12.00: Ana Patrícia/Duda (Bra)-Zeimann/MacDonald (Nzl), Carol/Barbara (Bra)-Tina/Anastasija (Lat).

Pool B. Xue/Xia (Chn)-Ludwig/Lippmann (Ger) 1-2 (21-13, 19-21, 12-15), Melissa/Brandie (Can)-Agatha/Rebecca (Bra) 1-2 (21-15, 21-23, 13-15). Agatha/Rebecca (Bra)-Ludwig/Lippmann (Ger) 0-2 (10-21, 15-21), Melissa/Brandie (Can)-Xue/Xia (Chn) 2-0 (21-14, 21-14). Domani 13.00: Melissa/Brandie (Can)-Ludwig/Lippmann (Ger), Xue/Xia (Chn)-Agatha/Rebecca (Bra).

Pool C. Hüberli/Brunner (Sui)-Placette/Richard (Fra) 2-0 (22-20, 21-11), Nuss/Kloth (Usa)-Ittlinger/Borger (Ger) 2-0 (23-21, 21-17). Nuss/Kloth (Usa)-Hüberli/Brunner (Sui) 2-1 (11-21, 21-16, 15-12). 19.00: Ittlinger/Borger (Ger)-Placette/Richard (Fra). Domani 14.00: Nuss/Kloth (Usa)-Placette/Richard (Fra), Hüberli/Brunner (Sui)-Ittlinger/Borger (Ger).

Pool D. Hughes/Cheng (Usa)-Gottardi/Menegatti (Ita) 2-1 (11-21, 21-16, 15-11), Müller/Tillmann (Ger)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha) 2-0 (21-14, 21-9). Naraphornrapat(Worapeerachayakorn (Tha)-Gottardi/Menegatti (Ita) 0-2 (12-21, 14-21). 20.00: Müller/Tillmann (Ger)-Hughes/Cheng (Usa). Domani 15.00: Müller/Tillmann (Ger)-Gottardi/Menegatti (Ita), Hughes/Cheng (Usa)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)

TORNEO MASCHILE

Pool A. Domani 12.00: Boermans/De Groot (Ned)-Stankevicius/Knasas (Ltu) 0-2 (0-21, 0-21), Mol/Sørum (Nor)-George/Andre (Bra) 2-1 (21-17, 21-23, 15-11). Domani 9.00: George/Andre (Bra)-Stankevicius/Knasas (Ltu), Mol/Sørum (Nor)-Boermans/De Groot (Ned). 17.00: Mol/Sørum (Nor)-Stankevicius/Knasas (Ltu), Boermans/De Groot (Ned)-George/Andre (Bra).

Pool B. Ranghieri/Carambula (Ita)-Herrera/Gavira (Esp) 1-2 (21-16, 14-21, 16-18), Partain/Benesh (Usa)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 2-0 (21-11, 21-18). Domani 8.00: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Herrera/Gavira (Esp), Partain/Benesh (Usa)-Ranghieri/Carambula (Ita). 16.00: Partain/Benesh (Usa)-Herrera/Gavira (Esp), Ranghieri/Carambula (Ita)-Brouwer/Meeuwsen (Ned).

Pool C. Cherif/Ahmed (Qat)-Kantor/Zdybek (Pol) 2-1 (21-12, 18-21, 24-22), Perusic/Schweiner (Cze)-Henning/Winter (Ger) 2-1 (21-23, 21-17, 15-9). Domani 10.00: Henning/Winter (Ger)-Kantor/Zdybek (Pol), Perusic/Schweiner (Cze)-Cherif/Ahmed (Qat). 18.00: Perusic/Schweiner (Cze)-Kantor/Zdybek (Pol). 19.00: Cherif/Ahmed (Qat)-Henning/Winter (Ger).

Pool D. Åhman/Hellvig (Swe)-Cottafava/Nicolai (Ita) 1-2 (18-21, 21-16, 13-15), Ehlers/Wickler (Ger)-Pedro Solberg/Guto (Bra) 2-0 (21-11, 21-16). Domani 11.00: Pedro Solberg/Guto (Bra)-Cottafava/Nicolai (Ita), Ehlers/Wickler (Ger)-Åhman/Hellvig (Swe). 18.00: Åhman/Hellvig (Swe)-Pedro Solberg/Guto (Bra). 20.00: Ehlers/Wickler (Ger)-Cottafava/Nicolai (Ita).

Foto Fivb