Volley, l’Italia demolisce la Bosnia con Egonu titolare ed è prima nel girone agli Europei!

Quarta partita del girone e poker di 3-0 per l’Italia che saluta Torino battendo nettamente anche la Bosnia e mettendo al sicuro il primo posto del girone. La novità di serata risponde al nome di Paola Egonu che gioca titolare sostituendo Antropova che ha accusato un lieve risentimento muscolare in allenamento ed è stata tenuta a riposo precauzionale. Non la migliore prova delle azzurre ma le bosniache non sono facili da affrontare e l’Italia ha comunque avuto il merito di non distrarsi e il risultato non è mai stato in discussione.

Per la prima volta dall’inizio dell’Europeo, dunque, Mazzanti schiera Egonu nel ruolo di opposta titolare, concedendo un turno di riposo ad Antropova, non al meglio per via di un problema muscolare. L’Italia inizia bene e si porta avanti 8-4, poi le bosniache si confermano squadra coriacea e non facile da mettere sotto con una fase cambio palla credibile, frutto di una ricezione discreta. La Bosnia resta in scia all’Italia che però è brava a non distrarsi, a tenere le distanze fino al 25-21 che chiude il primo parziale.

Italia travolgente in avvio di secondo set. Alle azzurre, che hanno Squarcini in campo da titolare al centro, riesce quasi tutto e la squadra di Mazzanti vola sull’8-3 e sul 19-11. Sylla è ispirata in attacco, le azzurre non si scompongono nonostante qualche imprecisione nei fondamentali di seconda linea e vincono 25-17 senza grosse difficoltà.

Nel terzo set l’Italia non gioca con la giusta continuità e tiene in gioco una Bosnia che combatte su ogni pallone. Le azzurre volano sul 10-7 ma vengono avvicinate sull’11-10. Gli errori delle bosniache spingono le azzurre sul 16-12 ma non è finita perché il muro sulla nuova entrata Omoruyi riporta le bosniache al -3 sul 18-15. E’ l’ultimo sussulto di Begic e compagne che poi sbattono contro il muro azzurro e nel finale lasciano via libera all’Italia per il 25-19 che sancisce il successo delle italiane e l’eliminazione della Bosnia.

Paola Egonu festeggia il suo ritorno da titolare con la maglia azzurra un anno dopo la finale per il bronzo mondiale con 16 punti che le permettono di essere la top scorer dell’incontro, 14 i punti di Sylla, particolarmente efficace nei primi due set. In casa Bosnia nessuna giocatrice in doppia cifra e top scorer Paradzik con 9 punti.

Photo LiveMedia/Valerio Origo