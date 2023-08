Volley femminile, Europei 2023: la Spagna vince e aspetta l’Italia! Serbia e Turchia: successi con qualche brivido

Sarà la Spagna ad affrontare l’Italia nell’ottavo di finale degli Europei 2023 di volley femminile che si giocherà a Firenze. La squadra iberica mette il sigillo su un girone positivo battendo 3-1 nell’ultimo incontro del girone D la sfida contro le padrone di casa dell’Estonia allenate da Alessandro Orefice. La squadra di casa parte bene e vince nettamente il primo set 25-16, la Spagna reagisce e nel finale del secondo set prende il largo per il 25-21 che sancisce il pareggio. Nel terzo set parte forte la squadra spagnola, guadagna 3 punti di vantaggio e li mantiene fino al finale quando i punti diventano 5: 25-20. Quarto set in fotocopia con le spagnole sempre nettamente avanti fino al 25-17 che chiude il match e regala il quarto posto alla Spagna. Per le spagnole Varela Gomez 16 punti, De Paula Viana 13 punti, Schlegel Mosegui 11 punti.

Nell’altro match del girone l’Olanda, già certa del primo posto e con diverse seconde linee in campo, non si intenerisce contro la Finlandia che poteva ancora qualificarsi e vince 3-0 anche l’ultimo incontro: tutto facile nel primo set per le olandesi che partono forte (16-9) e vincono 25-18. Nel secondo set le finlandesi tengono la scia della squadra olandese fino al 16-15, poi calano nel finale e lasciano via libera alle Orange che vincono 25-21. Terzo set in fotocopia del precedente e successo delle olandesi con il punteggio di 25-17. Per l’Olanda 17 punti per Jasper, 11 per Dambrink. Per la Finlandia solo Kokkonen in doppia cifra con 12 punti.

Nel girone dell’Italia la Bulgaria sigilla la seconda posizione vincendo 3-1 la sfida diretta con la Svizzera. La squadra di Micelli soffre la solita partenza a razzo delle svizzere che vincono 25-21 un primo set giocato molto bene. La Bulgaria non si scompone, scatta avanti nel secondo set ma sul 21-17 qualcosa si inceppa e il finale concitato premia comunque le bulgare con il punteggio di 25-23. Passata la paura la Bulgaria domina il terzo parziale (25-17) e vince facilmente anche il quarto con il punteggio di 25-13. Per la Bulgaria 22 punti di Marina, 12 di Todorova, 11 di Becheva. In casa Svizzera 19 punti di Storck, 16 per Lengweiler, 15 per Kunzler.

Nel girone A la Serbia resta negli spogliatoi per il primo set, perso abbastanza clamorosamente 25-21 con in campo gran parte delle titolari, poi surclassa l’Ungheria con tre set che si trasformano in un monologo di Boskovic e compagne che si impongono 25-12, 25-14 e 25-15 e restano al comando a punteggio pieno. Boskovic inarrestabile con 30 punti all’attivo, in doppia cifra anche Busa con 13 punti. In casa ungherese 18 punti per Nemeth e 10 per Torok.

Nell’altro incontro del girone A la Ucraina vince 3-1 con la Slovenia ed elimina la squadra di Bonitta. Le slovene si illudono nel primo set, vinto 25-21 ma nel secondo parziale, avanti 16-13, si fanno rimontare dalla squadra ucraina che vince 25-22 e pareggia il conto. L’equilibrio si protrae per tutto il terzo set con le ucraine che riescono a spuntarla ai vantaggi 26-24 aprendosi la strada per la facile vittoria nel quarto parziale con il punteggio di 25-17. In casa Ucraina 18 punti per Milenko, 14 per Dorsman e 10 per Kraiduba. Per la Slovenia 21 punti di Lorber Fijok, 14 di Mlakar, 13 di Zlatkovic e 10 di Pucelj.

In Germania nel girone C non si ferma la corsa della Svezia che batte 3-1 l’Azerbaijan e si insedia al terzo posto nel girone. Le svedesi iniziano forte vincendo 25-17 il primo set. Le azere reagiscono e rispondono pareggiando il conto con lo stesso punteggio. Nel terzo set la Svezia parte forte, si porta sul 16-12 e non si fa più avvicinare dalle rivali fino al 25-21. Nel quarto parziale equilibrio fino al 16-15 e poi scatto vincente di Haak e compagne per il 25-18 che sancisce il sorpasso in classifica. Proprio Isabelle Haak è la top scorer svedese con 34 punti, 14 per Lazic, 10 per Anna Haak. In casa azera Rahimova chiude con 25 punti, Ruban con 18.

Tutto facile, infine, per la Turchia contro la Grecia. Le turche vincono 3-0 ma faticano più del previsto venendo trascinate per due volte ai vantaggi dalle rivali. Nel primo set la Turchia, con Vargas e Karakurt, scatta avanti 16-12 ma viene ripresa: arrivo in volata che premia con il punteggio di 26-24 le turche che poi dominano il secondo set, vinto con il punteggio di 25-16. nel terzo parziale qualche errore di troppo della Turchia tiene in partita la Grecia che nel finale si fa minacciosa ma si deve arrendere con il punteggio di 28-26. In casa turca 22 punti di Vargas, 15 di Karakurt, 10 di Erdem Dundar. Per la Grecia Anthouli top scorer con 8 punti.

