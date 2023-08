Volley, Davide Mazzanti: “L’Italia ha un’anima grande, trovata la consapevolezza”

L’Italia ha sconfitto la Croazia per 3-0 e ha infilato la quinta vittoria consecutiva agli Europei 2023 di volley femminile. La nostra Nazionale era già certa del primo posto nella Pool B e agli ottavi di finale affronterà la poco quotata Spagna, prima di un teorico quarto di finale contro la vincente della sfida tra Francia e Romania. Le Campionesse d’Europa si sono imposte al PalaGianniAsti di Torino con il massimo scarto, come avevano fatto nelle quattro precedenti uscite della rassegna continentale.

Il CT Davide Mazzanti ha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “La cosa importante questa sera era uscire dal girone con consapevolezza, perché quando arrivi agli ottavi devi avere delle sensazioni buone. Credo che le abbiamo trovate in vista delle partite da dentro o fuori che dovremo affrontare con maggiore continuità. Abbiamo un’anima grande, è quello che abbiamo costruito, una squadra con tante carte e possibilità”.

Il tecnico ha poi proseguito: “Tornando alla Croazia ci siamo sentite un po’ piccole andando sotto in certe situazioni, sbagliando qualcosa di troppo mentre in attacco, come ieri, abbiamo fatto belle cose. Non abbiamo sperimentato stasera ma fatto rifiatare alcune ragazze dopo la sfida di ieri finita molto tardi. Abbiamo concesso il giusto recupero ad alcune ma anche chiuso la fase a gironi mettendo in ritmo l’intera squadra”.

Foto: Valerio Origo