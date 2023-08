Pagelle Italia-Croazia volley femminile: Degradi, partita in crescendo. Nwakalor spreca una bella occasione

Italia in versione VNL con la Croazia ma cambia poco. Anche con tante seconde linee in campo le azzurre vincono 3-0, con qualche patema nei primi due set. Partita ininfluente ai termini della classifica ma importante per Mazzanti per tastare il polso ad alcune riserve che potrebbero rivelarsi importanti da qui in avanti quando non ci sarà più margine di errore. I problemi sono stati soprattutto in ricezione nella prima parte del match, mentre qualcosa in più si è visto a muro rispetto ai precedenti anche se l’attacco delle croate era poca cosa.

PAGELLE ITALIA-CROAZIA 3-0 VOLLEY FEMMINILE

FRANCESCA BOSIO: 6.5. Prova discreta della regista azzurra, non sempre perfetta nelle scelte ma capace di crescere nell’arco dell’incontro.

MARINA LUBIAN: 6.5. Bene in attacco dove chiude con il 67%, manca ancora qualcosa a muro (uno vincente) e soprattutto in battuta dove oggi non riesce ad essere efficace come al solito.

ALICE DEGRADI: 7. Inizio un po’ farraginoso in ricezione ma poi sistema le cose e cresce tanto anche in attacco dove chiude con un buon 63% che frutta ben 14 punti con un ace e un muro.

FEDERICA SQUARCINI: 6. Tre ace è il numero veramente rilevante di una partita non straordinaria a muro e neanche in attacco.

LOVETH OMORUYI: 6.5. Molto bene in attacco, molto meno in ricezione. La schiacciatrice azzurra risponde presente alla chiamata di Mazzanti chiudendo con il 69% in attacco, tre muri (la migliore in questo fondamentale) e un ace.

SYLVIA NWAKALOR: 5. Occasione persa per l’opposta azzurra che chiude con 31% in attacco la partita che ha potuto giocare da titolare.

ELEONORA FERSINO: 7. Cercata pochissimo dalle rivali in ricezione, si fa comunque trovare presente. Bene anche in difesa.

Photo LiveMedia/Nderim Kaceli