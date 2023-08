Volley femminile, Europei 2023. La Polonia si riscatta schiacciando il Belgio. La Germania cade ancora con la Repubblica Ceca

Ancora una giornata intensa di sfide questa ottava del campionato Europeo che sta per esprimere i verdetti della prima fase, rispettando quasi in pieno i pronostici della vigilia. C’era attesa per vedere come avrebbe reagito la Polonia alla prima sconfitta di ieri contro la Serbia ma la squadra di Lavarini si è risollevata brillantemente vincendo 3-0 una partita non facile contro le padrone di casa del Belgio che rischiano addirittura la clamorosa esclusione al primo turno. Tre set praticamente in fotocopia con le polacche a prendere il largo nella parte centrale del set e le padrone di casa a rimontare senza però riuscire a ribaltare il punteggio che recita: 25-22, 25-23, 25-21. Per la Polonia 17 punti di Stysiak, 12 di Korneluk e 11 di Rozanski. Belgio Herbots dipendente: per lei 22 punti anche questa sera ma non può bastare.

Sempre nel girone A la sfida tra le ultime della classe va alla Slovenia guidata da Marco Bonitta che rifila un secco 3-0 all’Ungheria estromettendola dal torneo e regalandosi una speranza in vista della sfida con il Belgio. Dominio della squadra slovena che resta sempre in testa dalla prima all’ultima azione vincendo 25-19, 25-18, 25-16 i tre set disputati. Per la Slovenia ben quattro giocatrici in doppia cifra: Milosic con 15 punti, Pucelj e Lorber Fijok con 13 a testa e Mlakar con 11. In casa Ungheria 18 punti per Nemeth, top scorer del match.

Nel girone dell’Italia la Bulgaria mette quasi al sicuro il secondo posto vincendo 3-2 la maratona contro la Romania. le bulgare partono forte ma si fanno raggiungere nel finale del primo set prima di vincere 26-24. Nel secondo parziale la Romania prende il largo nella parte finale e vince 25-18. Nel terzo set tutto facile per la squadra di Micelli che si impone con un netto 25-17 e parte bene anche nel quarto set, salvo subire la rimonta delle rumene che ribaltano la situazione nel finale, vincono 25-22 e allungano il match. Bulgaria avanti 11-7 nel tie break, la Romani pareggia a quota 11 ma crolla nel finale lasciando via libera alle bulgare (15-12). Per la Bulgaria 22 punti di Marinova, 11 per Yordanova. In casa Romania 21 punti per Ungureanu, 18 per Inneh, 13 per Buterez.

In Germania arriva la sorpresa più grande di giornata con le padrone di casa allenate da Vital Heynen che non si sbloccano neppure con la Repubblica ceca e cedono 3-2 dopo aver perso ieri 3-1 contro la Svezia. Sembra una partita tutto sommato incanala sui binari giusti per le tedesche che, pur soffrendo, vincono i primi due set con i punteggi di 25-22 e 25-23. Nel terzo parziale, però, nonostante una buona partenza, le tedesche si fanno superare e perdono ai vantaggi (24-26). Nel quarto set la Repubblica ceca trova il break giusto nel finale e vince 25-20. Il tie break è una battaglia punto a punto che la formazione ceca vince 18-16 mettendo nei guai le padrone di casa in chiave secondo posto. Nella Repubblica ceca spiccano i 24 punti di Orvosova e i 10 di Havelkova e Hodanova. Per la Germania non bastano i 22 punti di Alsmeier, i 20 a testa di Stigrot e Weitzel e i 18 di Schoelzel.

Soluzione al tie break anche nell’altro match del girone con l’Azerbaijan che difende il terzo posto battendo 3-2 la Grecia. Le greche partono bene vincendo un combattuto primo set 25-22 ma subiscono il ritorno delle azere che pareggiano il conto con un secco 25-19. Nel terzo set si lotta punto a punto fino ai vantaggi e ad avere la meglio è al squadra greca con il punteggio di 29-27. L’Azerbaijan torna a fare la voce grossa nel quarto set, vint0 25-18 e nel tie break, nonostante una brutta partenza, le azere si scatenano nel finale e vincono 15-12. Per l’Azerbaijan 23 punti di Ruban e 21 di Aliyeva. Per la Grecia 29 i puti di Anthouli, best scorer di giornata.

Nel gruppo D l’Olanda vince 3-1 lo scontro diretto con la Francia e si assicura il primo posto nel girone con una partita ancora da giocare. La squadra di Koslowski vince un equilibrato primo set 25-23. nel secondo set le francesi sembrano poter pareggiare il conto sul 12-16 ma vengono rimontate, raggiunte nel finale e battute ai vantaggi 27-25. Non si fanno rimonta, le transalpine, nel set successivo, vinto 25-21 con un 4-0 di break finale ma nel quarto parziale arriva di nuovo la rimonta vincente delle olandesi che, sotto 17-21, serrano le fila, limitano gli errori e ribaltano la situazione nel finale per il 26-24 che chiude il match a loro favore. Straripanti le attaccanti di palla alta olandesi: 22 punti Plak, 17 Daalderop, mentre in casa Francia spiccano i 19 punti di Cazaute e i 17 di Gicquel.

Nell’altro match del girone la Slovacchia spegne gli ultimi sogni delle padrone di casa dell’Estoni imponendosi 3-1 e mettendo in ghiaccio la qualificazione agli ottavi. Nel primo set l’Estonia, sotto 14-21, rimonta fino ad imporsi con un rocambolesco 26-24. Nel secondo parziale non riesce la seconda magia alle padrone di casa che raggiungono le rivali sul 24 pari ma perdono 26-24. Solo Slovacchia in campo nel terzo set vinto 25-9 dalla squadra di Masek che prende il largo nella parte centrale del quarto set e non si fa più riprendere fino al 25-18 che chiude il match. In casa Slovacchia 17 punti per Sunderlikova e 16 per Palgutova e 12 per Herelova. Per l’Estonia 16 punti Laak e 13 di Kiviloo.

Foto Cev