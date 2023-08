Volley femminile, Europei 2023: la Polonia batte la Germania e ora dà l’assalto alla Turchia. Bulgaria avanti

Polonia e Bulgaria sono la quinta e la sesta squadra che raggiungono i quarti di finale agli Europei 2023 di volley femminile. Le polacche battono 3-0 una gagliarda Germania, la Bulgaria di Lorenzo Micelli completa una bella rimonta contro la Slovacchia da 0-2 a 3-2 e affronterà l’Olanda martedì sera a Firenze

A Firenze la Slovacchia scende in campo con gli occhi della tigre e domina letteralmente i primi due set. La squadra di Masek nel primo parziale forza al servizio, si porta sul 16-9 e controlla fino al 25-16. Stessa cosa nel secondo set con le bulgare frastornate e poco efficaci in ricezione che si arrendono con il punteggio di 25-17.

La partita cambia decisamente nel terzo set quando cala il livello al servizio della Slovacchia e crescono gli errori in casa slovacca. La Bulgaria, guidata da Marinova, ne approfitta e accorcia le distanze con il punteggio di 25-19. Cresce la tensione e ne risente lo spettacolo con le due formazioni che commettono molti errori nel quarto set. La Bulgaria guadagna un buon vantaggio grazie al servizio (17-14). Le slovacche non mollano fino al 22-20 poi arriva il 3-0 delle bulgare che pareggiano il conto: 25-20. In avvio di tie break le bulgare volano sul 5-0 e per la Slovacchia è notte fonda. le bulgare non si concedono distrazioni e vincono 15-9. In casa Bulgara top scorer e unica in doppia cifra Marinova con 19 punti, per la Slovacchia 17 punti di Sunderlikova e 12 di Palgutova.

La Germania gioca forse la miglior partita del suo europeo non proprio da ricordare nella sfida dentro o fuori contro la solida Polonia di Lavarini e alla fine è battaglia per tre set che le polacche vincono non senza qualche patema. Nel primo set parte forte la squadra polacca ma la Germania si riporta sotto. La Polonia mantiene un break di vantaggio, faticando in fase punto ma riesce ad imporsi con il punteggio di 25-22.

Nel secondo set l’equilibrio dura fino al 10 pari, poi arriva il break delle polacche che, con un 7-0 senza discussioni, si portano avanti 17-10. La Germania non riesce più a rientrare e la squadra di Lavarini vince 25-20. Nel terzo set si gioca punto a punto, nessuna delle due riesce a prendere il largo e alla fine è inevitabile la soluzione ai vantaggi che premia la Polonia con il punteggio di 26-24 e manda Wolosz e compagne al quarto di finale contro la Turchia. Per la Polonia 22 punti di Stysiak e 11 punti a testa per Korneluk e Lukasik. Per la Germania 11 punti di Stigrot, 10 a testa di Weitzel e Alsmeier

Foto Simone Contesini