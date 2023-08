Calendario Mondiali basket 2023 oggi: orari partite 28 agosto, programma, tv, streaming

Quarto giorno della prima fase al Mondiale 2023 di basket, con otto partite previste oggi lunedì 28 Agosto per la rassegna iridata in svolgimento tra Indonesia, Giappone e Filippine dalla mattinata italiana fino al pomeriggio.

S’incomincia alle 10:00 italiane con due partite in programma: a Manila (Filippine) la Cina di Sasha Djordjevic prova a riscattare il pesante ko contro la Serbia nel girone B affrontando il Sud Sudan, che ha lottato contro Porto Rico cedendo solo all’overtime; ad Okinawa (Giappone) il Venezuela sfida Capo Verde per il girone F, con entrambe le compagini sconfitte al debutto.

Alle 10:45 sarà il turno di Nuova Zelanda e Giordania (girone C, Manila), mentre alle 11:45 toccherà invece alla Costa d’Avorio fronteggiare l’Iran per il girone G di Jakarta (Indonesia). Passando poi al primo pomeriggio italiano, ecco il primo ‘big’ match di giornata tra la Georgia di Tornike Shengelia e la Slovenia di Luka Doncic alle 13:30 (girone F, Okinawa): chi vince chiuderà il gruppo al primo posto. Mezz’ora più tardi, alle 14:00, il Porto Rico proverà a sorprendere la Serbia per il girone B (Manila) ovvero quello che s’incrocerà col girone A in cui sono inseriti gli Azzurri.

Alle 14:40 ecco la sfida di cartello di oggi: la Grecia di Papanikolau da una parte, gli Stati Uniti di Paolo Banchero ed Anthony Edwards dall’altra. Sfida stellare per il girone C a Manila (Filippine), che mette in palio anche la prima posizione del raggruppamento. A chiudere il programma Brasile-Spagna (girone G, Jakarta) alle ore 15:30: il Brasile dovrà rinunciare alla stella Neto per infortunio, mentre i Campioni in carica proveranno a bissare il successo della prima giornata.

Di seguito riepiloghiamo il calendario delle partite odierne, con gli orari fanno riferimento al fuso orario italiano. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Summer (canale 201) per Grecia-Stati Uniti e su Sky Sport Arena (canale 204) per Georgia-Slovenia e Brasile-Spagna. La diretta streaming sarà invece garantita da SkyGO e Now TV per i match trasmessi su Sky Sport, mentre DAZN coprirà tutte le partite in programma.

CALENDARIO MONDIALI BASKET 2023 OGGI

10:00 Cina-Sud Sudan (girone B, Manila)

10:00 Venezuela-Capo Verde (girone F, Okinawa)

10:45 Nuova Zelanda-Giordania (girone C, Manila)

11:45 Costa d’Avorio-Iran (girone G, Jakarta)

13:30 Georgia-Slovenia (girone F, Okinawa) – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

14:00 Porto Rico-Serbia (girone B, Manila)

14:40 Grecia-Stati Uniti (girone C, Manila) – Diretta TV su Sky Sport Summer (Canale 201)

15:30 Brasile-Spagna (girone G, Jakarta) – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA MONDIALI BASKET 2023 OGGI: DOVE SEGUIRE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Summer (Canale 201) per Grecia-Stati Uniti; Sky Sport Arena (Canale 204) per Georgia-Slovenia e Brasile-Spagna

Diretta streaming: SkyGO e Now TV per le partite trasmesse su Sky Sport, DAZN (tutte le partite)

Foto: fiba.basketball