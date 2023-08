Volley femminile, Europei 2023. Chiusa la prima fase, Serbia, Polonia e Turchia sul velluto

Ultima giornata di gare nei gironi preliminari dell’Europeo 2023 con pronostici rispettati. Gli ultimi successi vanno a Serbia, Turchia, Polonia e Repubblica Ceca. Nel girone A fatica più del previsto la Polonia per avere ragione 3-1 della Ucraina e chiudere seconda il girone. La squadra polacca si aggrappa come sempre a Stysiak (35 punti) e Rozanski (15) per superare un’Ucraina che sembrava vittima sacrificale nel primo set, vinto 25-17 dalla formazione di Lavarini. Nel secondo parziale la reazione dell’Ucraina che vola sul 21-16 e resiste al ritorno delle polacche per il 25-22 che pareggia il conto. Nel terzo set la Polonia torna a macinare gioco e distanzia ben presto le rivali fino al 25-17, mentre nel quarto l’Ucraina tiene la scia fino al 15-14, poi crolla nel finale: 25-17. In casa Ucraina 16 punti per Mileknko, 15 punti per Danchak e 10 per Khober.

Nell’altra partita del girone la Serbia fa un sol boccone (3-0) del Belgio, già certo del quarto posto e con la testa già proiettata all’ottavo di finale (Herbots a riposo assieme a qualche altra titolare). Nei primi due set non c’è partita con le serbe che affondano i colpi contro un Belgio impalpabile che conquista 13 punti a set. Nel terzo set le belghe provano a reagire ma la Serbia le distanzia nella parte centrale (6-12) e vince 25-19. In casa serba 13 punti per Uzelac, 12 punti per Popovic, 10 per Boskovic. Per il Belgio solo Martin in doppia cifra: 13 punti.

Nel girone C la Turchia domina per due set la Germania, poi soffre nel terzo imponendosi ai vantaggi per il 3-0 finale. La squadra di Santarelli parte fortissimo e vince il primo set 25-15 senza storia. Nel secondo set la Turchia guadagna da subito un vantaggio considerevole (16-12) e lo gestisce fino al 25-20 conclusivo. Nel terzo parziale le turche volano sul 16-11 poi si distraggono nel finale e permettono alla Germania di tornare sotto, di pareggiare a quota 24 ma riescono a vincere ai vantaggi 28-26. Nella Turchia 18 punti per Vargas, 12 a testa per Erdem e Gunes, 11 per Karakurt. Nella Germania 12 punti di Alsmeier e 10 per Weitzel.

Si ferma, dopo due vittorie consecutive, la Svezia di Haak che chiude quarta il girone perdendo 3-0 contro la Repubblica Ceca che scavalca le tedesche al secondo posto. La squadra ceca si aggiudica una partita equilibrata per alcuni tratti come nel primo set quando ha la meglio in volata 25-23. Nel secondo set dopo una prima parte equilibrata, le ceche prendono il largo nel finale (25-20) e torna la battaglia nel finale del terzo set con le ceche che respinbgono il ritorno della Svezia e vincono 25-22. Per la Repubblica Ceca 18 punti di Orvosova e 12 di Mlejnkova, in casa Svezia 27 punti di Isabelle Haak e 12 di Anna Haak.

Così gli ottavi di finale: Italia-Spagna, Francia-Romania, Svizzera-Olanda, Bulgaria-Slovacchia, Serbia-Svezia, Repubblica Ceca-Ucraina, Turchia-Belgio, Polonia-Germania.

Foto Cev