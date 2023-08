Basket, Gigi Datome alla vigilia del debutto ai Mondiali 2023: “Focus sull’Angola, siamo pronti”

Giornata di vigilia a Manila per l‘Italbasket maschile, che si appresta a cominciare il suo cammino nel gruppo A ai Campionati Mondiali 2023. Gli Azzurri debutteranno domattina (ore 10.00 italiane) contro l’Angola dopo aver concluso la preparazione estiva con un incoraggiante 7 su 7, per poi sfidare nelle partite successive della prima fase la Repubblica Dominicana e le Filippine padrone di casa.

“Fin dal primo giorno, Poz spinge tanto su poche cose. Una di queste è aiutarsi tutti in difesa, che alimenta la fiducia in attacco. E’ una bella sensazione sapere che in questa squadra tutti aiutano tutti. Siamo un gruppo che ama stare insieme e giocare insieme, e insieme siamo in grado di superare i nostri limiti. Veniamo da un mese di lavoro intenso e siamo pronti per affrontare questa avventura, il Mondiale è ormai alle porte e noi ci siamo“, dichiara capitan Gigi Datome.

“Siamo pronti per questo Mondiale, stiamo lavorando da un mese per questo obiettivo e ora il nostro focus è sull’Angola. Nella mia carriera ho imparato che è importante pensare una partita alla volta. Quindi ora la nostra testa è focalizzata sul primo match. Da sabato penseremo alla Repubblica Dominicana e da lunedì sarà il turno delle Filippine che godrà del tifo e della passione dei tanti fan per il basket che ci sono in questo paese“, aggiunge il veterano della nostra Nazionale.

Credit: Ciamillo