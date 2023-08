Pagelle Italia-Svizzera volley femminile: Antropova implacabile in attacco, Pietrini trascinatrice. Egonu c’è!

Ha vinto e convinto, molto più rispetto al match di esordio, l’Italia che ha battuto 3-0 la Svizzera in una partita a senso unico, come recitano anche i parziali: 25-14, 25-19, 25-13. Risultato mai in discussione, azzurre a tratti spettacolari. Antropova e Pietrini a tratti devastanti in attacco, dove si è vista anche Egonu, in campo per il doppio cambio. Molto bene Orro in regia e Lubian al centro, attenta Fersino in difesa ma bene anche Sylla e Danesi. Insomma, una bella Italia che oggi ha regalato spettacolo e ha tranquillizzato anche i più scettici.

PAGELLE ITALIA-SVIZZERA 3-0, EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

ALESSIA ORRO: 7.5. L’aria di casa fa bene alla alzatrice azzurra che limita al minimo gli errori, arma le braccia dei suoi centrali e risulta precisa anche con ricezione non perfetta e addirittura geniale in qualche scelta. Una prestazione che dà fiducia.

EKATERINA ANTROPOVA: 8. Va bene, di là c’era la Svizzera ma alla seconda partita in azzurro la giocane opposta sembra già padrona del ruolo e in alcuni frangenti veste anche i panni della trascinatrice. Decisiva al servizio nel primo set, quando opera lo strappo che rilassa tutto l’ambiente, sempre positiva in attacco.

MYRIAM SYLLA: 7.5. Si sobbarca il lavoro oscuro in seconda linea e, nonostante questo, si fa trovare pronta anche quando si tratta di finalizzare. Fatica un po’ a mettersi in moto ma dal secondo set il suo apporto è tangibile.

ANNA DANESI: 7. Non c’è bisogno di strafare. Quando viene chiamata in causa risponde presente, al muro è efficace come sempre. Prova di sostanza.

ELENA PIETRINI: 8. Chi l’aveva vista bene al debutto, nonostante numeri non straordinari, evidentemente la conosce bene e non ha sbagliato. Precisa in ricezione, tranne qualche episodio sporadico, contro una Svizzera che in alcuni frangenti rischia tanto in battuta, efficace in attacco e al servizio. La MVP dell’incontro.

MARINA LUBIAN: 7.5. Terza migliore realizzatrice della squadra, Quando va al servizio fa paura e in attacco fa un po’ quello che vuole contro la flebile resistenza delle elvetiche. Grande continuità di rendimento e pochissimi errori.

FRANCESCA BOSIO: 7: Entra in corsa e gestisce bene cambio palla e contrattacco.

PAOLA EGONU: 7. Il suo Europeo inizia di fatto da qui, dall’Arena di Monza che la vedrà protagonista in campionato il prossimo anno. Bene in battuta, discreta in attacco dove si vede che vuole spaccare tutto e in un paio di occasioni è poco efficace. Apparizione fugace ma di sostanza a cancellare i dubbi lasciati a Verona.

Photo LiveMedia/Valerio Origo