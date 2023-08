Volley, Europei 2023: risultati 16 agosto. Successo di peso per la Bulgaria, bene Francia e Bosnia

Dopo l’apertura di ieri all’Arena di Verona, è andata in scena oggi la seconda giornata dei Campionati Europei di volley femminile 2023. Tre i match in programma, due dei quali riguardano da vicino il raggruppamento di cui fa parte anche la nazionale azzurra. Andiamo a riepilogare quanto accaduto oggi:

L’Arena di Monza ha ospitato il primo match finito al tie-break di questi Europei. Il match tra Svizzera e Bosnia ed Herzegovina, due squadre del gruppo B, quello in cui è situata anche l’Italia, ha visto le balcaniche imporsi per 2-3 (25-16, 15-25, 25-23, 17-25, 15-17). Dopo oltre due ore di montagne russe, le bosniache sono riuscite a strappare due punti fondamentali guidate dai 18 punti di Dajana Boskovic e di Edina Begic.

Inizia con un successo per 3-0 anche la strada della Francia che si libera piuttosto agevolmente (25-8, 25-19, 25-21) dell’Estonia, non in grado di sfruttare il fattore campo. Top scorer Helena Cazaute (12), fresca di passaggio da Chieri a Milano. Importante anche il contributo di Amelie Rotar (11) e Lucille Gicquel (9).

Nella partita che ha chiuso il programma di giornata la Bulgaria ha centrato tre punti superando col punteggio di 3-1 (23-25, 25-23, 25-20, 25-18). La resistenza delle croate dura poco più di un set, poi la squadra guidata dal CT turco Akbas cede di schianto, perdendo uno scontro che potrebbe risultare importante nella corsa al secondo posto alle spalle dell’Italia nel gruppo B. MVP Radostina Marinova con 23 punti messi a segno.

