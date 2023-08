Volley, Davide Mazzanti: “Una bella Italia? Ni. Bisogna migliorare per domani”.

Seconda agevole vittoria per l’Italia ai Campionati Europei di volley femminile 2023. Dopo aver battuto la Romania all’esordio, le azzurre sbrigano anche la pratica Svizzera con un 3-0 che non lascia spazio alle discussioni. Prova convincente per la squadra allenata dal CT Davide Mazzanti, prima dell’insidioso match con la Bulgaria.

Il tecnico ha parlato dopo il match ai microfoni della RAI: “Un’Italia bellissima? Ni. Mi è sembrato che siamo state un po’ conservative nei colpi d’attacco e nella gestione del contrattacco e questo ha sporcato il nostro gioco. La seconda parte del primo set è stata quella che volevo, poi da lì siamo state un po’ conservative”.

“Prima del terzo set ho detto alle ragazze che questo ritmo non ci dava quello che ci sarebbe servito – ha continuato Mazzanti – e che quindi avremmo dovuto spingere un po’ di più, ma anche lì non mi sembra che l’abbiamo fatto. Abbiamo più margine di così, a volte non è uscita l’alzata migliore in contrattacco invece spesso abbiamo preferito solo non sbagliare”.

“Lo stesso vale anche per il muro-difesa – ha continuato il CT nella sua analisi tecnica della partita – a volte capita che quando non troviamo attaccanti che colpiscono alle altezze a cui siamo abituate finiamo per essere meno aggressive. In alcune situazioni non siamo state precise come possiamo. Dovremo migliorare per domani”.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo