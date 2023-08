Volley, Italia-Svizzera 3-0: azzurre in scioltezza, Antropova scatenata, Egonu incide dalla panchina

Secondo match, seconda agevole vittoria per l’Italia ai Campionati Europei di volley femminile 2023. Con una prestazione convincente nonostante qualche piccolo quanto inevitabile calo di tensione, le azzurre hanno superato la modesta Svizzera con il netto punteggio di 3-0 (25-14, 25-19, 25-13)

Il CT Davide Mazzanti decide di affidarsi allo stesso sestetto (+1) che aveva iniziato il match contro la Romania, preferendo dunque ancora Ekaterina Antropova a Paola Egonu nel ruolo di opposta. È subito l’italo-russa a fare la voce grossa, indirizzando il match sin dalle prime battute. A sancire il definitivo allungo nel primo parziale ci pensa invece proprio Egonu, subentrata insieme a Francesca Bosio per il doppio cambio visto anche all’esordio. Tre attacchi e due ace per lei che guida le azzurre al 25-14 che chiude il set.

Qualche piccolo intoppo in più nel secondo parziale ma l’Italia non ci mette molto a scappare di nuovo: salgono in cattedra Marina Lubian, servita con continuità e precisione da Alessia Orro, ed Elena Pietrini, precisa in ricezione ed efficace in attacco. Nel finale la Svizzera prova a rifarsi sotto con gli attacchi di Laura Künzler, ma un muro granitico della capitana Sylla chiude il parziale sul 25-19.

Il terzo set è un assolo azzurro: la resistenza delle elvetiche dura ben poco, schiantate dalla pressione al servizio delle italiane ed in particolare di Lubian, Pietrini ed Antropova. A mettere il sigillo sul 3-0 ci pensa Miriam Sylla che chiude la contesa con un pregevole servizio cortissimo che è anche l’ace numero 10 del match dell’Italia.

La nazionale azzurra rimane dunque in testa alla classifica del girone B con due vittorie per 3-0. Top scorer del match è Ekaterina Antropova con 16 punti, di cui 11 ottenuti in attacco, 3 dal servizio e 2 a muro. Benissimo anche Pietrini con 13 punti e Lubian con 12 punti ed un incredibile 88% in attacco.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo