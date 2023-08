Volley, Davide Mazzanti: “Ottima fase break e bene in battuta. Turchia o Polonia? Non c’è preferenza”

L’Italvolley femminile viaggia forte: continua il percorso netto delle nostre ragazze che ancora non hanno perso neanche un set in questi Europei. Vittoria splendida per 3-0 sulla Francia al PalaWanny di Firenze, lottando e soffrendo nel secondo set, ma riuscendo anche a superare i momenti di difficoltà. Le azzurre volano alle Final Four a Bruxelles!

Queste le parole del commissario tecnico Davide Mazzanti dopo questo bellissimo successo: “In fase break abbiamo fatto una grande partita. E’ venuta fuori una partita strana perché nel secondo set non abbiamo avuto ritmo in cambio palla, ci abbiamo messo un po’ a prendere ritmo e abbiamo commesso qualche imprecisione. La squadra ha murato tanto oggi, abbiamo fatto un grande lavoro anche in battuta. In contrattacco all’inizio abbiamo sprecato qualche alzata, potevamo essere più efficaci e poi nel terzo set è andato tutto alla perfezione”.

“Turchia o Polonia? Non c’è una preferita, però sarà bello perché è la sfida tra due persone con cui ho condiviso tanto, sia Daniele (Santarelli, ndr) che Stefano (Lavarini, ndr). Mai come quest’anno ci siamo sentiti vicini alla gente e al pubblico: abbiamo condiviso questo affetto che ci arriva e penso che dipenda anche da come stiamo in campo. Queste sensazioni mi rimarranno addosso per sempre“.

