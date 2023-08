Volley, Davide Mazzanti: “Non decido chi sono le persone giuste e sbagliate”

Le scelte del CT Davide Mazzanti in vista degli Europei di volley femminile hanno fatto discutere. Su tutte tiene banco l’esclusione di Monica de Gennaro, da anni ormai una colonna della nazionale azzurra e considerato da molti una pedina imprescindibile. Fuori anche Cristina Chirichella e Caterina Bosetti, preferite invece le atlete che hanno partecipato all’ultima VNL.

Di questo e non solo il CT ha parlato in un intervento ai microfoni della RAI: “Ci sono tante persone che meriterebbero la maglia della nazionale e che ho dovuto lasciare fuori. Non c’è solo Monica (De Gennaro), c’è anche Cristina (Chirichella), c’è Alessia (Gennari), c’è Sarah (Fahr)”.

“Io non sono quello che decide se le persone sono giuste o sbagliate – ha continuato Mazzanti – quando si sceglie sembra sempre fatto per negazione, un po’ come in politica. Ma non è questo il lavoro che deve fare l’allenatore della nazionale”.

Foto: FIVB