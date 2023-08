Volley, Davide Mazzanti: “Cresciuti in attacco, devo avere coraggio di dare spazio a tutte”

L’Italia ha infilato la terza vittoria consecutiva agli Europei 2023 di volley femminile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Bulgaria per 3-0 (25-16; 25-17; 25-13) di fronte al pubblico della gremita Arena di Monza e si è così confermata in testa alla classifica generale del gruppo B dopo i successi ottenuti contro Romania e Svizzera. Le Campionesse d’Europa non hanno avuto problemi di nessun tipo contro le comunque rognose Verdi, una delle avversarie di riferimento in questo girone oggettivamente molto agevole per le padrone di casa.

Davide Mazzanti ha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Credo che siamo cresciuti nella partit: siamo cresciuti in attacco anche se in muro difesa non ho ancora visto l’ordine che vorrei. In contrattacco abbiamo giocato bene, abbiamo scelto bene i colpi. Credo che in questo abbiamo fatto un piccolo step migliorando alcune delle cose che non andavano. Abbiamo lavorato per avere questo gruppo con tutte disponibili e quando serve qualcosa io devo avere coraggio di dare spazio a tutte e le ragazze, a loro volta, devono avere coraggio nel fare quello che serve per vincere. Faccio i complimenti alla squadra perché stasera ho avvertito tanti segnali positivi”.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo