Baseball, Serie A 2023: San Marino e Bologna volano in semifinale. Faticano Parma e Macerata

Arrivano i primi responsi importanti nella Serie A 2023 di baseball, massimo campionato italiano giunto alla delicata fase dei playoff. San Marino e la Fortitudo Bologna hanno infatti staccato il pass per la semifinale, mentre non sono mancate le sorprese nelle altre due gare.

I Campioni d’Italia nello specifico hanno archiviato la pratica regolando con un secco 0-10 Modena, mentre i bolognesi si sono imposti per 2-8 su Ronchi dei Legionari.

Fatica invece ancora tantissimo Parma, adesso passata in svantaggio nella serie dopo aver perso per 8-9 il confronto con Nettuno. Sorprende anche Grosseto, abile a portarsi sul 2-1 dopo aver vinto di misura gara-3 con Macerata per 1-0.

La Serie A tornerà domani, domenica 20 agosto.

Foto: FIBS