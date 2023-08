Volley femminile, l’Italia batte il Brasile ai Mondiali Under 21: in carrozza alla seconda fase

L’Italia prosegue la propria cavalcata ai Mondiali Under 21 di volley femminile. La nostra Nazionale ha sconfitto il Brasile per 3-1 (23-25; 25-23; 25-23; 25-18) e ha infilato il terzo successo consecutivo dopo quelli ottenuti negli ultimi due giorni contro Tunisia e Repubblica Dominicana. Le azzurre hanno così chiuso al primo posto nel proprio girone e torneranno in campo tra un paio di giorni per disputare la seconda fase (nelle prossime ore si conosceranno le nuove avversarie).

Nuova prestazione di rilievo da parte delle attaccanti Anna Eniola Adelusi (22 punti, 2 muri), Stella Nervini (18 punti, 2 ace) e Dominika Giuliani (15 punti, 2 ace). La palleggiatrice Valentina Bartolucci ha messo a segno 6 punti personali, in luce anche le centrali Katja Eckl (7 punti, 3 muri, 2 ace) e Giulia Marconato (5 punti, 4 muri), Manuela Ribechi il libero. Al Brasile non sono bastate la scatenata centrale Luzia da Silva Nesso (11 muri!) e le attaccanti Aline Segato (13) e Gabriela Carneiro de Souza (12).

