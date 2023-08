Beach volley, Europei Under 20. Italia già fuori: Burgmann/Acerbi out agli ottavi, Cicola/Angeloni si fermano ai sedicesimi

Non c’è l’Italia in lotta per il podio al Campionato Europeo Under 20 di Riga in Lettonia. Come nel torneo continentale Under 22, le coppie azzurre si fermano ai primi turni ad eliminazione diretta e si devono accontentare del torneo di consolazione.

Netta la sconfitta subita nei sedicesimi di finale dalle azzurre Cicola/Angeloni che, dopo aver giocato alla pari con la coppia tedesca nel secondo incontro del girone, hanno letteralmente spento la luce. Dominio delle svizzere Bossart/Kernen che hanno vinto il primo set 21-13 e poi, facendo leva sul servizio, hanno letteralmente dominato il secondo parziale lasciando solo 9 punti alle azzurre.

Era iniziata bene invece, la giornata per Acerbi/Burgmann che, nell’incontro dei sedicesimi di finale, hanno vinto0 nettamente 2-0 contro i finlandesi Oksanen/Viljamaa. Dominio assoluto degli italiani nel primo set, vinto 21-11, più equilibrio nel secondo parziale che ha visto il successo della coppia azzurra con il punteggio di 21-15. Negli ottavi di finale sfida tiratissima con i cerchi Oliva/Westphal per la coppia italiana che ha vinto un primo set molto combattuto 21-18, poi ha ceduto nel secondo set in volata 21-19 e nel tie break è rimasta in scia agli avversari che hanno avuto la meglio 15-13.

TORNEO FEMMINILE

Sedicesimi di finale: Gusarova/Siapani (CYP)-Terze/Rasic (CRO) 2-0 (21-13, 21-11), Lyø/Krogh (DEN)-Cyvaite/Vilkelyte (LTU) 2-0 (21-18, 22-20), Angeloni/Cicola (ITA)-Bossart/Kernen (SUI) 0-2 (13-21, 9-21), Hododi/Miu (ROU)-Tucker /Canevari (ENG) 1-2 (21-19, 19-21, 8-15), Mäenpää/Hirvonen (FIN)-Javornik/Kalar (SLO) 0-2 (12-21, 19-21), Schäkel/Dreßen (GER)-Dancova/Matyushenkova (SVK) 2-0 (21-9, 21-11), Coens/Van Deun (BEL)-Tennøy/Mol (NOR) 1-2 (21-13, 23-25, 15-17), Serdiuk/Udovenko (UKR)-Alexoglou/Paschalaki (GRE) 2-1 (16-21, 21-14, 15-12).

Ottavi di finale: Konink/Sonneville (NED)-Gusarova/Siapani (CYP) 2-1 (21-16, 19-21, 15-7), Pavelková/Pavelková (CZE)-Lyø/Krogh (DEN) 2-0 (21-15, 21-14), Vasvári/Gubik (HUN)-Bossart/Kernen (SUI) 0-2 (10-21, 19-21), Johansson/Saxne (SWE)-Tucker /Canevari (ENG) 2-0 (21-12, 21-16), Ēbere/Konstantinova (LAT)-Javornik/Kalar (SLO) 2-0 (21-16, 21-19), Berger/Hohenauer (AUT)-Schäkel/Dreßen (GER) 2-1 (18-21, 21-19, 15-12), Ciezkowska/Lunio (POL)-Tennøy/Mol (NOR) 2-0 (21-16, 21-17), Izuzquiza/Serrano (ESP)-Serdiuk/Udovenko (UKR) 2-0 (21-17, 21-9)

Quarti di finale: Ēbere/Konstantinova (LAT)-Berger/Hohenauer (AUT) 0-2 (18-21, 17-21), Ciezkowska/Lunio (POL)-Izuquiza/Serrano (ESP) 2-1 (10-21, 27-25, 15-10), Konink/Sonneville (NED)-Pavelkova/Pavelkova (CZE) 0-2 (10-21, 15-21), Bossart/Kernen (SUI)-Johansson/Saxne (SWE) 2-0 (21-14, 21-9)

Semifinali: Berger/Hohenauer (AUT)-Ciezkowska/Lunio (POL), Pavelkova/Pavelkova (CZE)-Bossart/Kernen (SUI).

TORNEO MASCHILE

Sedicesimi di finale: Täht/Põldma (EST)-Tomas/Tomas (POR) 1-2 (11-21, 21-18, 12-15), Groenewold/de Groot (NED)-Palubinskas/Vilkelis (LTU) 1-2 (22-20, 16-21, 12-15), Hendrikx/Vercauteren (BEL)-Mol/Aas (NOR) 2-0 (21-18, 21-19), Udvarhelyi/Polgár (HUN)-Hansen/Bisgaard (DEN) 1-2 (10-21, 21-12, 13-15), Sacit/Ahmet Can (TUR)-Kaliozis/Kardoulias (GRE) 2-1 (21-19, 16-21, 15-13), Burgmann/Acerbi (ITA)-Oksanen/Viljamaa (FIN) 2-0 (21-11, 21-15), Jancok/Lapos (SVK)-Moiseiev/Tymchenko (UKR) 1-2 (21-18, 14-21, 8-15), Fröbel/Wüst (GER)-Hidekel Yari/Day (ISR) 2-0 (21-13, 21-11).

Ottavi di finale: Hammarberg/Berger (AUT)-Tomas/Tomas (POR) 2-0 (21-12, 21-11), Teteris/Gutmanis (LAT)-Palubinskas/Vilkelis (LTU) 1-2 (14-21, 21-18, 13-15), Hölting Nilsson/Ask (SWE)-Hendrikx/Vercauteren (BEL) 2-0 (21-17, 21-10), Lejawa/Beta (POL)-Hansen/Bisgaard (DEN) 2-0 (21-16, 21-19), Fokerots/Bulgacs (LAT)-Sacit/Ahmet Can (TUR) 2-0 (21-13, 21-19), Oliva/Westphal (CZE)-Burgmann/Acerbi (ITA) 2-1 (18-21, 21-19, 15-13), Deecke/Friedli (SUI)-Moiseiev/Tymchenko (UKR) 2-0 (21-17, 21-16), Canet/Rotar (FRA)-Fröbel/Wüst (GER) 2-0 (21-17, 21-18)

Quarti di finale: Hammarberg/Berger (AUT)-Palubinskas/Vilkelis (LTU) 2-0 (21-18, 21-11), Hölting Nilsson/Ask (SWE)-Lejawa/Beta (POL) 1-2 (19-21, 25-23, 10-15), Fokerots/Bulgacs (LAT)-Oliva/Westphal (CZE) 2-0 (21-14, 21-16), Deecke/Friedli (SUI)-Canet/Rotar (FRA) 0-2 (13-21, 13-21).

Semifinali: Hammarberg/Berger (AUT)-Lejawa/Beta (POL), Fokerots/Bulgacs (LAT)-Canet/Rotar (FRA).

Foto Cev