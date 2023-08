Pagelle di oggi Vuelta a España 2023: Remco Evenepoel domina, Jumbo-Visma ancora da rodare. Caruso ci prova

PAGELLE TERZA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Remco Evenepoel, voto 10: la caduta subito dopo l’arrivo è l’unica nota negativa di giornata. Una volta avrebbe fatto fatica su questi traguardi, oggi invece domina in lungo e in largo con uno sprint lungo e va a prendersi il successo di tappa e la Maglia Rossa. È il detentore del titolo e vuole riprovarci, nonostante i rivali.

Jonas Vingegaard, voto 8: non sarà al top come al Tour de France, ma un fenomeno così non va alla Vuelta solo per partecipare. Trova le posizioni di testa del gruppo e non le lascia mai. Nella volata come sappiamo non ha il suo punto forte, ma in ogni caso è il più vicino ad Evenepoel.

Juan Ayuso, voto 7,5: molto coraggioso l’iberico. In una Vuelta ricca di grandi nomi lui non vuole essere da meno. Mette la UAE Emirates a tirare ed è sempre nelle posizioni d’avanguardia. La terza piazza sul traguardo ne è la testimonianza.

Primoz Roglic, voto 6: era la sua tappa, sembrava tutto apparecchiato per la vittoria con una volata quasi compatta su un arrivo così, invece lo sloveno non è riuscito a rispondere all’accelerazione di Evenepoel, dovendosi accontentare della quarta piazza.

Damiano Caruso, voto 7: aveva detto che il suo obiettivo era vincere una tappa in questa Vuelta ed oggi il siciliano ci ha provato in tutti i modi. Ha centrato la fuga giusta, ha attaccato sul penultimo GPM, provando a resistere su quello finale a Kamna, ma c’è stato davvero poco da fare contro i big scatenati.

Andrea Vendrame, voto 7,5: terzo ieri, oggi va in fuga e trova l’opportunità per gioire, visto che, cogliendo i punti del traguardo volante, conquista la Maglia della classifica a punti.

Geraint Thomas, voto 4: era il più atteso in casa Ineos Grenadiers, invece ha deluso ed è stato costretto a perdere 47” dai big, supportato da Egan Bernal. L’assalto al podio inizia nel peggiore dei modi.

