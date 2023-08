VIDEO Gianmarco Tamberi si mortifica: “Quanto sono scarso”. L’urlo ai Mondiali, poi la salvezza

Gianmarco Tamberi si è salvato per il rotto della cuffia ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico di salta in alto ha infatti rischiato l’eliminazione quando ha commesso due errori a 2.28 metri, ma dall’alto di un talento indiscusso è riuscito a valicare l’asticella all’ultimo assalto, quando era con le spalle al muro e rischiava di salutare Budapest prematuramente. Il fuoriclasse marchigiano resta in corsa per le medaglie, ma martedì sera dovrà offrire una prova decisamente più rilevante.

Proprio dopo essere riuscito a superare 2.28 e avere staccato il biglietto per l’atto conclusivo, Gianmarco Tamberi ha “baciato” terra e con le mani giunte si è rivolto al pubblico che lo ha supportato nel momento più critico. L0’azzurro scuoteva la testa e poi ha fatto partire un urlo, rivolto a se stesso: “Quanto c**** sono scarso?”. Il 31enne non aveva evidentemente preso con il giusto stimolo questo turno ed era già proiettato verso la finale.

Di seguito il VIDEO di Gianmarco Tamberi che si autocritica con un perentorio “Quanto c**** sono scarso?” durante le qualificazioni del salto in alto ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico tornerà in gara martedì sera per disputare la finale e dare l’assalto alle medaglie nella preannunciata sfida con Mutaz Essa Barshim e JuVaughn Harrison.

VIDEO TAMBERI: “QUANTO SONO SCARSO”

Foto: Colombo/FIDAL