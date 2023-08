Atletica, Lorenzo Simonelli: “L’obiettivo era la qualificazione alla semifinale, le sensazioni sono buone”

Missione compiuta per Lorenzo Simonelli, impegnato con Hassane Fofana, nelle batterie dei 11o ostacoli dei Mondiali 2023 di atletica leggera che si stanno svolgendo a Budapest (Ungheria). Il 21enne laziale ha corso in 13.50, con vento nullo, chiudendo al quarto posto nella propria heat.

Una prova nella quale si è imposto il senegalese Louis François Mendi in 13.24 a precedere l’americano Freddie Crittenden (13.40) e il polacco Damian Czykier (13.49, primato stagionale). Bella la partenza di Simonelli, poi dal quinto ostacolo la progressione è venuta meno. Comunque, era importante centrare la qualificazione alla semifinale.

“L’obiettivo era staccare il biglietto per la semifinale e superare questo turno. Averlo fatto direttamente, senza passare dai ripescaggi, mi dà grande fiducia. Credo di avere possibilità di fare meglio, per cui spero di siglare un crono più convincente in semifinale“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport Simonelli.

Nel penultimo atto servirà una prestazione di altro spessore, con una migliore ritmica tra le barriera e un piglio più deciso. Simonelli, nel caso specifico, era sceso al personale di 13.33 in occasione degli Europei Under23 poi chiusi al secondo posto. Vedremo se saprà replicare o magari scendere ulteriormente.

