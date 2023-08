Vela, Mondiali 2023: Tita-Banti leader nei Nacra 17 dopo 6 regate! Super rimonta di Ferrari-Caruso nel 470

Italia che si conferma protagonista a Den Haag (L’Aia) anche nella seconda giornata dei Campionati Mondiali 2023 di vela olimpica a classi unificate, primo evento di qualificazione verso i Giochi di Parigi 2024. Quest’oggi sono tornate in acqua nuovamente le flotte di Nacra 17, 49er, 49erFX e 470, disputando tutte le regate previste da programma in condizioni di vento più forte rispetto a ieri.

Ruggero Tita e Caterina Banti continuano a dominare la scena sul catamarano volante Nacra 17 e si prendono la leadership in solitaria della classifica generale a punteggio pieno (5 punti netti dopo 6 prove), scartando un secondo posto come peggior risultato e collezionando altre due vittorie parziali odierne nella flotta gialla. Restano in scia ai campioni olimpici la Germania di Kohlhoff/Stuhlemmer (2-1-2 oggi nella flotta blu) e la Gran Bretagna di Gimson/Burnet (3-3-1 nella blu), con un gap di 2 e 6 punti dalla vetta.

Leggermente più staccate le altre due coppie azzurre di punta: Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei (5-4-5 nella Blue Fleet) occupano la nona piazza overall con 22 punti, Vittorio Bissaro/Maelle Frascari scartano invece una squalifica nella quinta prova (8-4 gli altri due risultati nella flotta blu) e scendono in undicesima posizione con 24 punti. Virtualmente in Gold Fleet anche Margherita Porro/Stefano Dezulian, 21mi con 48 punti (12-11-16 nella gialla).

Day-2 entusiasmante nel 470 misto per Giacomo Ferrari e Bianca Caruso, capaci di rimontare oltre venti posizioni nella generale grazie ad uno splendido score odierno di 2-1 nella flotta gialla. L’imbarcazione tricolore si trova ora in ottava piazza assoluta (risultato che garantirebbe al Bel Paese la quota olimpica non nominale) dopo quattro prove con 17 punti, a -2 dalla zona podio e a -11 dai battistrada giapponesi Okada/Yoshioka. Sprofondano purtroppo Elena Berta/Bruno Festo e Benedetta Di Salle/Alessio Bellico al 37° e 46° posto overall.

Alti e bassi per l’Italia tra i 49erFX, con Jana Germani/Giorgia Bertuzzi che salgono di colpi regata dopo regata (13-7-3 lo score di oggi nella flotta gialla) e si inseriscono in 18ma posizione assoluta nella generale a quota 41 punti netti subito davanti alle connazionali Alexandra Stalder/Silvia Speri, che pagano a caro prezzo la squalifica nella quarta prova (dopo la protesta della Finlandia) nonostante il 4-6 parziale ottenuto nelle altre due Race di giornata della Yellow Fleet. Entrambi gli equipaggi nostrani devono recuperare poco più di 10 punti dalla top10 che vale l’ingresso in Medal Race e soprattutto il pass a cinque cerchi. Quasi fuori dai giochi in tal senso Carlotta Omari/Sveva Carraro e Sofi Giunchiglia/Giulia Schio, 29me e 33me. Al comando le svedesi Bobeck/Netzler con 6 punti.

Recuperano terreno nei 49er gli italiani Uberto Crivelli Visconti/Giulio Calabrò (11-2-9 nella flotta blu), che balzano in 20ma posizione overall a quota 40 punti netti con un distacco di 9 lunghezze dalla zona qualificazione olimpica e di 15 dalla Medal Race. Più lontani invece Simone Ferrarese/Leonardo Chistè, al 29° posto con 46 punti in seguito ad un 12-6-11 nella flotta gialla. Dettano il passo dopo sei regate gli olandesi Lambriex/Van de Werken con 9 punti.

Foto: Pagina FB FIV