Vela, Mondiali 2023: Tita-Banti difendono il primato nei Nacra 17, ottimo avvio di Renna e Pianosi!

Quarta giornata complessivamente molto positiva in chiave azzurra ai Campionati Mondiali classi olimpiche di vela 2023, in corso di svolgimento fino a domenica 20 agosto nelle acque olandesi di Den Haag (L’Aia). Per la prima volta in questa rassegna iridata, le condizioni meteo non hanno consentito lo svolgimento di tutte le regate previste a causa di un vento troppo debole nel pomeriggio.

Quarto giorno consecutivo in acqua per i catamarani volanti Nacra 17, che hanno affrontato quest’oggi le prime tre prove di Gold Fleet. Ruggero Tita e Caterina Banti, in una flotta estremamente competitiva, hanno fatto più fatica ad emergere nelle condizioni odierne collezionando uno score di 9-12-5. I detentori del titolo conservano comunque la leadership della generale a +8 sui temibili britannici John Gimson/Anna Burnet (1-20-4) e a +19 sui rimontanti svedesi Emil Jarudd/Hanna Jonsson (2-7-1).

Si confermano competitivi e restano in lizza per il podio in vista delle ultime quattro regate (3 di Gold Fleet e la Medal Race decisiva a punteggio doppio) anche Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei (10-11-2) e Vittorio Bissaro/Maelle Frascari (6-5-9), rispettivamente sesti e decimi a -7 e -16 dal bronzo. Appena fuori dalla top20 Margherita Porro/Stefano Dezulian, 21mi con 11-18-18 di giornata.

Prosegue alla grande nel frattempo il percorso iridato nel singolo femminile ILCA 6 di Carolina Albano, che centra un prezioso quarto posto e scarta un 22° nella flotta blu collocandosi in seconda piazza assoluta con 10 punti netti, a -1 dalla leader ungherese Maria Erdi (3-7 nella gialla). Molto bene anche Matilda Talluri (38-7), 13ma overall con 29 punti, mentre Silvia Zennaro disputa due prove solide (16-5) e recupera fino alla 36ma posizione nella generale con 53 punti. Cola a picco invece purtroppo Chiara Benini Floriani (52-32), 48ma e con uno scarto pesante da difendere per accedere almeno in Gold Fleet. In tal senso al momento sarebbe virtualmente qualificata per un soffio anche Giorgia Della Valle (26-12), 54ma.

Una sola prova completata e ottime notizie in casa Italia per quanto riguarda il 470 misto, con Giacomo Ferrari/Bianca Caruso che hanno conquistato un successo cruciale (ancora non ufficiale per un reclamo del Portogallo) nella flotta gialla balzando in un colpo solo dall’ottava alla seconda posizione overall con 18 punti netti, alla pari con i tedeschi Diesch/Markfort e con i nipponici Isozaki/Seki. Restano al comando i giapponesi Okada/Yoshioka a +8 sul terzetto degli inseguitori. Esclusi dalla Gold Fleet le altre barche nostrane: 39mi Elena Berta/Bruno Festo, 45mi Benedetta Di Salle/Alessio Bellico.

Avvio di settimana abbastanza incoraggiante nel windsurf (iQFoil) maschile per il campione europeo in carica Nicolò Renna, quinto assoluto dopo quattro prove Slalom a quota 11 punti netti grazie a due secondi ed un terzo posto parziali (scartato per ora un 8°). Più distante ma ancora a ridosso delle posizioni di vertice Luca Di Tomassi, 15° con 21 punti. Guidano la classifica generale con 5 punti a testa il tedesco Sebastian Kördel ed il padrone di casa neerlandese Luuc Van Opzeeland.

Debutto convincente a Den Haag nel Formula Kite maschile per il giovane talento tricolore Riccardo Pianosi, terzo assoluto dopo quattro regate con 4 punti scartando un quarto posto e mettendo a referto uno score di 1-2-1 nella flotta rossa. Partenza in salita invece per Lorenzo Boschetti, 21° con 20 punti (5-2-DSQ-13) anche a causa di una squalifica nella Race 3 del gruppo blu, mentre naviga a centro gruppo Mario Calbucci 47°. Punteggio pieno e leadership della generale condivisa dal singaporiano Max Maeder e dallo sloveno Toni Vodisek con 3 punti.

Diversi spunti positivi in avvio di Mondiale anche per le rider italiane del Formula Kite, che andranno a caccia nei prossimi giorni di un difficile pass olimpico non nominale per Parigi 2024. In questo caso però la classifica generale provvisoria non è completa, perché la flotta gialla ha terminato una prova in più (3 a 2) rispetto alla blu. Prendendo dunque in considerazione solo i risultati della Yellow Fleet, Maggie Pescetto ha stampato il terzo miglior punteggio del giorno (17 punti) con 3-7-7 alle spalle della fuoriclasse americana Daniela Moroz (1-1-8) e dell’austriaca Alina Kornelli (4-9-3). Un solo passo falso (DNF) dopo un bel 6-4 invece per Sofia Tomasoni, attardata in graduatoria in attesa di scartare il suo peggior piazzamento.

Foto: Lapresse