Atletica, Diamond League: Lyles, Richardson, Barshim e Duplantis vincono a Zurigo. Warholm battuto, Tamberi 4°

La Diamond League è ripartita da Zurigo (Svizzero) dopo i Mondiali. Il massimo circuito internazionale itinerante ha proposto una serata particolarmente interessante, anche se sono mancate le grandissime prestazioni a livello tecnico. Spiccano le vittorie di Lyles, Richardson, Barshim e Duplantis. Quarto posto per Gianmarco Tamberi dopo aver vinto il titolo iridato.

RISULTATI DIAMOND LEAGUE A ZURIGO

200 METRI (MASCHILE) – Noah Lyles era l’uomo più atteso della serata dopo la tripletta dorata ai Mondiali. Lo statunitense si è imposto in 19.80 (0,5 m/s di vento contrario) davanti al connazionale Erriyon Knighton (19.87) e al britannico Zharnel Hughes (19.94).

SALTO IN ALTO (MASCHILE) – Il qatarino Mutaz Essa Barshim vince superando 2.35 metri al primo assalto. Gianmarco Tamberi non decolla da Campione del Mondo: supera 2.28 alla terza prova, poi fallisce due tentativi a 2.31 e l’unica chance a 2.33. L’azzurro chiude in quarta posizione. Clicca qui per la cronaca.

SALTO IN LUNGO (MASCHILE) – Il greco Miltiadis Tentoglou ha vinto con un magico volo finale a 8.20 metri. Ancora una volta il Campione Olimpico ha trionfato all’ultimo assalto in rimonta come gli era riuscito settimana scorsa ai Mondiali. Il giamaicano Tajay Gayle deve chinare il capo (8.07), terzo lo statunitense Larrion Lawson (8.05). Mattia Furlani decimo e ultimo con 7.53. Clicca qui per la cronaca.

100 METRI (FEMMINILE) – Prima uscita da Campionessa del Mondo per Sha’Carri Richardson, che esce nella seconda parte di gara con grande scorrevolezza e vince in 10.88 (0,2 m/s di vento contrario). L’americana, che domenica sarà protagonista al Meeting di Padova, ha battute le giamaicane Natasha Morrison (11.00) ed Elaine Thompson-Herah (11.00).

200 METRI (FEMMINILE) – La giamaicana Shericka Jackson si è imposta in 21.82 (0,8 m/s di vento contrario). La fresca Campionessa del Mondo ha giganteggiato sul rettilineo, surclassando la britannica Daryll Neita (22.25) e la statunitense Kayla White (22.33).

SALTO CON L’ASTA (MASCHILE) – Armand Duplantis ha tentato un nuovo assalto al record del mondo dopo averci provato ai Mondiali, ma anche in questo caso arriva un triplo errore a 6.23. Lo svedese ha vinto valicando 6.00 metri al primo assalto, dopo aver commesso un paio di strani errori tra 5.85 e 5.95. Battuti gli statunitensi Sam Kendricks (5.95 alla terza) e Lightfoot KC (5.85 alla prima).

400 OSTACOLI (MASCHILE) – Karsten Warholm ha perso e questa è una notizia! Il Campione del Mondo e primatista mondiale è stato battuto da Kyron McMaster. L’argento iridato, proveniente dalle Isole Vergini Britanniche, si è imposto con il tempo di 47.27, precedendo il norvegese di tre centesimi. Terzo posto per il brasiliano Alison dos Santos (47.62).

SALTO TRIPLO (FEMMINILE) – La venezuelana Yulimar Rojas si è imposta con balzo da 15.15 metri, replicato per due volte (al quarto e al sesto tentativo). La Campionessa del Mondo non ha dovuto strafare e si è imposta dopo la rincorsa al cardiopalma di Budapest. Alle sue spalle si sono piazzate la giamaicana Shanieka Ricketts (14.78) e la cubana Liadagmis Povea (14.73). Settimo posto per la nostra Dariya Derkach con 14.18 metri, appena davanti all’altra azzurra Ottavia Cestonaro (14.11): entrambe erano reduci dalla finale iridata.

3000 SIEPI (FEMMINILE) – Stesso ordine d’arrivo dei Mondiali per quanto riguarda le prime tre posizioni. La bahrainita Winfred Mutile Yavi vince in 9:03.19 davanti alle kenyane Beatrice Chepkoech (9:03.70) e Faith Cherotich (9:07.59).

1500 METRI (MASCHILE) – Lo statunitense Yared Nuguse beffa il britannico Josh Kerr proprio sulla linea del traguardo, sbucando all’interno e imponendosi in 3:30.49, due centesimi davanti al fresco Campione del Mondo. Terzo posto per il kenyano Abel Kipsang (3:30.85).

100 OSTACOLI – Sigillo della giamaicana Danielle Williams in 12.54 davanti alle statunitensi Alaysha Johnson (12.58) e Kendra Harrison (12.59).

800 METRI (FEMMINILE) – La britannica Laura Muir ha giganteggiato in 1:57.71, lasciandosi alle spalle l’australiana Catriona Bissett (1:58.77) e la giamaicana Adelle Tracey (1:59.05).

5000 METRI (MASCHILE) – Doppietta maschile per mano di Yomif Kejelcha (12:46.91) e Selemon Barega (12:54.17), a precedere lo statunitense Grant Fisher (12:54.49).

TIRO DEL GIAVELLOTTO (MASCHILE) – Il ceco Jakub Vadlejch ha vinto con una spallata da 85.86 metri, battendo di misura l’indiano Neeraj Chopra (85.71 per il Campione del Mondo). Il tedesco Julian Weber è terzo con 85.04.

GARE DEL PRE-MEETING (non valide per la Diamond League):

400 METRI (MASCHILE) – Davide Re è buon secondo in 45.49, alle spalle del norvegese Havard Bentdal Ingvaldsen (45.28) e davanti allo svizzero Dylan Borlée (45.67).

110 OSTACOLI – Lorenzo Simonelli quinto in 13.60 nella gara vinta dallo svizzero Jason Joseph con il nuovo record nazionale di 13.08.

Foto: Lapresse