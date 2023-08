US Open, Boris Becker: “Jannik Sinner è il terzo favorito a New York”

Jannik Sinner arriva con ambizioni all’edizione 2023 degli US Open. La vittoria del Masters1000 di Toronto può aver dato ulteriore fiducia all’altoatesino, che finalmente è riuscito a sbloccarsi da questo punto di vista. L’essere n.6 del mondo e n.4 della race sono aspetti non affatto casuali della grande stagione che sta disputando Jannik.

A questo proposito, in vista del Major di New York, le sue chance per fare bene ci sono tutte, essendo il cemento la superficie su cui il classe 2001 del Bel Paese si trova meglio. A dare la sua chiave di lettura relativamente alle possibilità di Sinner è stato Boris Becker ai microfoni di Eurosport.

Secondo l’ex grande tennista tedesco, i principali favoriti sono Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, ma immediatamente dietro di loro c’è Jannik: “Vincere un torneo 1000 è un evento significativo, un risultato importante e che dà fiducia, soprattutto nel caso di Sinner. Da anni viene considerato come l’erede di Novak Djokovic e ha la fiducia necessaria e la forma fisica per fare bene. È il primo dei favoriti dopo quei due avanti“.

A questo punto non resta che attendere i riscontri sul campo.

