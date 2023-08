Tennis, Mikael Ymer annuncia il ritiro agonistico

Dopo un periodo difficile, legato ad una sospensione di un anno e mezzo a causa di tre controlli antidoping saltati, il tennista svedese Mikael Ymer, numero 80 del ranking ATP (miglior piazzamento in classifica il 50° posto del 17 aprile 2023), ha annunciato il ritiro agonistico.

In carriera il classe 1998 ha vinto un solo torneo ATP, ma in doppio, mentre in stagione, prima dello stop forzato, in singolare vantava un record di 11 vittorie e 15 sconfitte, mentre in totale sul circuito ATP in carriera ha collezionato 74 successi ed 81 battute d’arresto.

Questo lo scarno annuncio su Twitter: “Ciao ragazzi, ho deciso di ritirarmi dal tennis professionistico. Grazie a tutti per gli incredibili ricordi! Che viaggio è stato! Auguro a tutti i miei vecchi colleghi un buon proseguimento nelle competizioni. Dio è Grande sempre“.

Hey guys I've decided to retire from professional Tennis. Thank you all for the amazing memories! What a ride it's been! I wish all my old colleagues well going forward in competition.

God is Great always

— Mikael Ymer (@MikaelYmer) August 25, 2023