Filippo Di Mulo, responsabile del settore velocità, ha comunicato la formazione della 4×100 in vista delle batterie dei Mondiali 2023 di atletica leggera. L’Italia scenderà in pista alle ore 19.43, correrà in corsia 5 e inseguirà la qualificazione alla finale: servirà essere tra le prime tre classificate oppure sperare in uno dei due tempi di ripescaggio. Gli azzurri incroceranno la Gran Bretagna nel revival delle trionfali delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e il Canada, ma attenzione anche a Sudafrica e Nigeria, senza dimenticarsi di Brasile, Svizzera e Polonia.

Ci sono due esclusioni eccellenti nel quartetto tricolore: fuori Fausto Desalu, Campione Olimpico (memorabile la sua pennellata di curva a Tokyo), che non è in perfette condizioni fisiche; fuori anche Samuele Ceccarelli, Campione d’Europa dei 60 metri indoor e capace di 10.26 nella batteria dei 100 metri (doppio 10.13 a giugno). Il lombardo è visibilmente fuori forma a causa di un acciacco muscolare avuto nelle ultime settimane, ma il toscano sembrava essere una valida soluzione in rettilineo.

La formazione prevede dunque Roberto Rigali al lancio, Marcell Jacobs in seconda frazione, Lorenzo Patta in terza e Filippo Tortu in chiusura. Lanciato nella mischia il buon Rigali, autore di 10.25 in stagione e che si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa in staffetta nel corso degli ultimi mesi. Marcell Jacobs torna in staffetta a distanza di due anni dall’apoteosi dei Giochi, nella semifinale dei 100 ha corso in 10.05: il Messia sembra essere in crescendo e dal rendimento del Campione Olimpico dei 100 dipenderà buona parte della sorte della 4×100 tricolore.

Lorenzo Patta viene spostato in terza frazione dopo che lanciò la staffetta alle Olimpiadi e spetterà a lui fare da anello di congiunzione tra Jacobs e Filippo Tortu, che è stato confermato sul lanciato finale come a Tokyo e che dovrà rialzare la testa dopo la pesante eliminazione nella batteria dei 200 metri (alto 20.46). Di seguito la formazione della 4×100 dell’Italia per le batterie dei Mondiali.

FORMAZIONE 4X100 ITALIA PER LA BATTERIA DEI MONDIALI

Roberto Rigali – Marcell Jacobs – Lorenzo Patta – Filippo Tortu

Foto: Grana/FIDAL