US Open 2023, Stefanos Tsitsipas e il tabù a New York: il greco si separa nuovamente da Philippoussis

Tanti dubbi. Un’annata complicata per Stefanos Tsitsipas che, vista la Finale negli Australian Open a inizio anno, sembrava essere iniziata in un modo diverso. Dopo il grande percorso a Melbourne, la luce al greco si è un po’ spenta e nei propositi Slam che aveva in testa è rimasto solo il pensiero perché nei fatti le soddisfazioni sono state decisamente poche.

L’ultimo episodio della serie negativa è l’eliminazione al secondo turno degli US Open, un Major che continua a essere un po’ “Maledetto” per Stefanos. Nelle sue sei apparizioni, infatti, Tsitsipas non ha mai raggiunto la seconda settimana, venendo eliminato due volte al primo turno, due al secondo e altrettante al terzo.

Il ko contro lo svizzero Dominic Stricker è solo l’ultimo in ordine di tempo e ha un po’ messo in evidenza le criticità del greco: grande difficoltà in risposta sul lato del rovescio in particolare e poca lucidità nel momento di chiudere la sfida, come nel quarto set.

Aspetti ricorrenti nella stagione dell’ellenico che, notizia delle ultime ore, ha deciso di interrompere nuovamente il rapporto con il suo coach Mark Philippoussis. Il giocatore era tornato con il tecnico australiano a inizio di questo mese. Una situazione, anche questa, che pone l’accento sulla confusione nel “Pianeta Tsitsipas”.

