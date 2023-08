Atletica, Gianmarco Tamberi: “A Zurigo gareggio per divertirmi con il pubblico”

La voglia di continuare a competere. Gianmarco Tamberi tornerà in gara quest’oggi in occasione della tappa della Diamond League che andrà in scena a Zurigo. Il massimo circuito internazionale di atletica leggera riprenderà la propria corsa dopo quanto accaduto nei Mondiali di Budapest (Ungheria), dove Gimbo ha scritto un’altra pagina di storia della propria carriera, andando a vincere nel salto in alto l’unico oro che mancava alla sua collezione straordinaria.

Il fuoriclasse nostrano, autore in Ungheria della miglior prestazione mondiale stagione (2.36 metri saltati al primo tentativo), proverà a regalare spettacolo, confrontandosi con il qatarino Mutaz Essa Barshim, bronzo iridato in terra magiara dopo aver condiviso con Tamberi il metallo pregiato ai Giochi di Tokyo e centrato tre titoli iridati consecutivi prima della rassegna in Ungheria.

“Non è facile ritrovare le motivazioni e spingere di nuovo al limite, una settimana dopo aver messo tutte le energie e raggiunto l’obiettivo principale dell’anno. Ho cominciato a pensare di finire la stagione ma poi ho deciso di esserci: mi sento stanco, anche se la forma in pratica è la stessa, ma c’è inevitabilmente un po’ di differenza. Voglio restituire agli spettatori quello che ricevo e darò il massimo, voglio divertirmi con il pubblico per ciò che faremo insieme“, le parole dell’azzurro in conferenza stampa.

“La medaglia d’oro condivisa con Barshim a Tokyo? Non cambierei niente, è stato un momento bellissimo ma farlo una seconda volta non avrebbe senso, prima di tutto per noi due… Ai Mondiali di Eugene ha vinto lui, io quest’anno a Budapest, non potevo essere da meno!“, ha aggiunto Gimbo.

Foto: LaPresse