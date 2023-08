US Open 2023: c’è il derby Sinner-Sonego. Sfide francesi per Berrettini e Arnaldi. In campo Alcaraz e Medvedev

Si completano i match del secondo turno nel tabellone maschile agli US Open 2023. Oggi è la giornata del derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. L’altoatesino è favorito, anche perchè ha vinto entrambe le sfide già giocate in questa stagione a Montpellier ed Halle. Sinner ha esordio con una nettissima vittoria contro il tedesco Yannick Hanfmann e ha detto di stare molto bene alla fine dell’incontro, ma attenzione ad un Sonego che sa esaltarsi in certi contesti e che non ha davvero nulla da perdere contro il connazionale.

Ci sarà un doppio Italia-Francia in questa giornata. Si parte con Matteo Berrettini che affronta Arthur Rinderknech. I bookmakers danno ampiamente favorito il romano, alla luce probabilmente dell’ottimo esordio contro Ugo Humbert e la speranza è proprio quella di vedere lo stesso giocatore ammirato al primo turno. Fari puntati anche su Matteo Arnaldi, che se la vedrà con Arthur Fils, la principale promessa del tennis transalpino. Una sfida tutta da vivere per il ligure, che può ambire a centrare la qualificazione al terzo turno.

Dopo la brevissima apparizione all’esordio per il ritiro di Dominik Koepfer, torna in campo Carlos Alcaraz e lo farà contro il sudafricano Lloyd Harrs. Non dovrebbe esserci troppi problemi per il campione in carica, che non sembra proprio avere un tabellone complicato almeno fino all’eventuale e atteso quarto con Jannik Sinner.

Più complicata la sfida di Daniil Medvedev con l’australiano Christopher O’Connell, che ha sorpreso all’esordio il connazionale Max Purcell. Il russo è ovviamente super favorito, ma dovrà sicuramente alzare di più il livello dell’attenzione rispetto al comodissimo esordio avuto con l’ungherese Attila Balasz.

Ad aprire il programma sull’Arthur Ashe sarà una delle sfide più attese della giornata. Da una parte Andy Murray e dall’altra Grigor Dimitrov. Attenzione anche sul Grandstand con il derby americano tra Michael Mmoh e John Isner, in quella che potrebbe essere l’ultima partita della carriera per Isner. Parlando sempre di derby, fari puntati anche su quello tedesco tra Alexander Zverev e Daniel Altmaier, con il primo decisamente favorito.

FOTO: LaPresse