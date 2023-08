US Open 2023: Sinner comincia il suo cammino. In campo anche altri tre azzurri, esordio di Alcaraz e Medvedev

Dopo la terribile giornata di ieri, il tennis italiano spera di risollevarsi in questo martedì agli US Open 2023. Lo fa affidandosi soprattutto a Jannik Sinner, che farà il suo esordio sul cemento americano contro il tedesco Yannick Hanfmann, numero 54 del mondo. C’è davvero grande attesa sull’altoatesino, fresco vincitore del suo primo 1000 in carriera a Toronto, che ha un cammino davvero complicato a Flushing Meadows, con la possibilità della rivincita nei quarti contro Carlos Alcaraz.

Sulla strada di Sinner spera possa finirci anche Lorenzo Sonego, con un possibile derby azzurro al secondo turno. Il piemontese parte decisamente favorito contro il qualificato americano Nicolas Moreno de Alboran, che occupa la posizione numero 131 del ranking mondiale.

Fari puntati anche su Matteo Berrettini. Il romano è una vera e propria incognita, visto che, dopo il buon Wimbledon disputato, non è riuscito a riconfermarsi. Un 2023 complicatissimo sul piano fisico e Berrettini proverà nuovamente a rilanciarsi in quel di New York, ma la prima con il francese Ugo Humbert, testa di serie numero 29, è una sfida molto complicata ed in cui servirà davvero il miglior Berrettini.

Una giornata che vede anche la prima volta agli US Open nel tabellone principale per Matteo Arnaldi. Il nativo di Sanremo farà il suo esordio con l’australiano Jason Kubler in un match che è alla portata dell’azzurro, che può davvero trovare la sua prima vittoria di sempre a New York.

Uscendo dai confini italiani, questa è anche la giornata dell’esordio di Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Lo spagnolo comincerà la sua difesa del titolo contro il tedesco Dominik Koepfer, mentre il russo se la vedrà con l’ungherese Attila Balasz. Per entrambi sicuramente una prima comoda e che non dovrebbe creare alcun problema.

Decisamente interessante la sfida tra Alexander Zverev ed Aleksandar Vukic, visto che il tedesco potrebbe essere l’avversario di Jannik Sinner negli ottavi. Attenzione, però, all’australiano, che può rappresentare un pericolo per l’ex finalista di questo torneo. Non può stare tranquillo anche Andrey Rublev, visto che il finlandese Emil Ruusuvuori è sempre un avversario ostico da affrontare e lo stesso vale anche per un Cameron Norrie in grande crisi, che affronterà il russo Alexander Shevchenko.

