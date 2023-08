Us Open 2023, risultati maschili 29 agosto. Tutto facile all’esordio per Alcaraz, Medvedev, Sinner e Rublev. L’Italia fa en plein di vittorie

Si è conclusa poco fa la seconda giornata di incontri maschili agli US Open 2023. Tra la serata di ieri e la notte italiana si sono disputati gli ultimi 32 match (quelli della parte alta del tabellone) validi per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Convincono all’esordio Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner e Andrey Rublev. Lo spagnolo (testa di serie n.1 e virtualmente n.2 al mondo) vince agilmente contro Dominik Koepfer grazie al ritiro di quest’ultimo sul punteggio di 6-3 3-2 in favore dell’iberico, Medvedev (n.3 del ranking) elimina l’ungherese Attila Balazs con un nettissimo 6-1 6-1 6-0, l’italiano (n.6 ATP) sconfigge velocemente il tedesco Yannick Hanfmann per 6-3 6-1 6-1 e, infine, il russo si impone contro il francese Arthur Cazaux per 6-4 7-6(5) 6-1.

Oltre a Sinner, l’Italia esulta anche per Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi: il romano supera il francese Ugo Humber (n.29 del seeding) per 6-4 6-2 6-2 e si guadagna il secondo turno contro il francese Arthur Rinderkneck (per il transalpino 6-3 6-4 6-2 contro l’argentino Diego Schwartzman), il torinese vince contro lo statunitense Nicolas Moreno De Alboran per 6-3 6-4 6-2 e si aggiudica il trentaduesimo di finale contro proprio Jannik Sinner e il nativo di Sanremo batte Jason Kubler per ritiro dell’australiano sul 6-3 1-0 in favore del nostro portacolori e conquista il secondo turno contro il classe 2004 francese Arthur Fils (per lui 4-6 6-3 5-7 6-4 7-5 contro l’olandese Tallon Griekspoor).

Avanzano poi agilmente l’australiano Alex De Minaur (n.13 del torneo), il britannico Cameron Norrie (testa di serie n.16) e il tedesco Alexander Zverev (n.22 del seeding), usciti vittoriosi dalle rispettive sfide contro il kazako Timofey Skatov (6-2 3-6 6-1 7-5 il risultato finale), il russo Alexander Shevchenko (6-3 6-2 6-2) e l’australiano Aleksandar Vukic (6-4 6-4 6-4), mentre devono faticare decisamente di più il polacco Hubert Hurkacz (n.17 del torneo) e il bulgaro Grigor Dimitrov (testa di serie n.19) prima di sconfiggere rispettivamente lo svizzero Marc-Andrea Huesler per 4-6 5-7 7-6(0) 6-3 6-1 e lo slovacco Alex Molcan per 6-7(9) 6-7(5) 6-1 7-5 7-6(9) dopo due match point annullati.

Altri successi importanti sono quelli di Nicolas Jarry, Daniel Evans e Andy Murray: il cileno (n.23 del seeding) si impone contro il francese classe 2004 Luca van Assche per 6-3 3-6 6-2 7-6(3), Evans (n.26 del torneo) supera il colombiano Daniel Elahi Galan per 6-4 6-2 7-5 e l’ex numero 1 al mondo vince contro il francese Corentin Moutet per 6-2 7-5 6-3. Eliminati invece a sorpresa il russo Karen Khachanov (testa di serie n.11), sconfitto dallo statunitense Michael Mmoh con un veloce 6-2 6-4 6-2, e il croato Borna Coric (n.27 del seeding), battuto dall’argentino Sebastian Baez per 7-5 7-5 6-1.

Qui di seguito tutti i risultati di giornata.

I RISULTATI DI GIORNATA

C. Alcaraz (ESP) (1) – D. Koepfer (GER) 6-2 3-2 rit.

L. Harris (RSA) – G. Pella (ARG) 7-6 6-4 6-4

B. Van de Zandschulp (NED) – J. Thompson (USA) 6-3 rit.

D. Evans (GBR) (26) – D. E. Galan (COL) 6-4 6-2 7-5

A. Fils (FRA) – T. Griekspoor (NED) (24) 4-6 6-3 5-7 6-4 7-5

M. Arnaldi (ITA) – J. Kubler (AUS) 6-3 1-0 rit.

Y. H. Hsu (TPE) (Q) – T. Kokkinakis (AUS) 6-3 6-4 3-6 6-3

C. Norrie (GBR) (16) – A. Shevchenko (RUS) 6-3 6-2 6-2

A. Zverev (GER) (22) – A. Vukic (AUS) 6-4 6-4 6-4

D. Altmaier (GER) – C. Lestienne (FRA) 6-7 6-3 6-1 6-2

A. Murray (GBR) – C. Moutet (FRA) 6-2 7-5 6-3

G. Dimitrov (BUL) (19) – A. Molcan (SVK) 6-7 6-7 6-1 7-5 7-6

T. M. Etcheverry (ARG) – O. Virtanen (FIN) 6-3 6-7 1-6 6-4 7-6

S. Wawrinka (SUI) – Y. Nishioka (JPN) 7-6 6-2 6-4

L. Sonego (ITA) – N. Moreno De Alboran (USA) (Q) 6-3 6-4 6-2

J. Sinner (ITA) (6) – Y. Hanfmann (GER) 6-3 6-1 6-1

D. Medvedev (RUS) (3) – A. Balazs (HUN) 6-1 6-1 6-0

C. O’Connell (AUS) – M. Purcell (AUS) 6-4 6-3 3-6 7-6

F. Meligeni Alves (BRA) (Q) – J. Duckworth (AUS) (LL) 6-4 7-6 6-3

S. Baez (ARG) – B. Coric (CRO) (27) 7-5 7-5 6-1

N. Jarry (CHI) (23) – L. Van Assche (FRA) 6-3 3-6 6-2 7-6

A. Michelsen (USA) (WC) – A. Ramos (ESP) 6-4 6-3 6-4

Y. Wu (CHN) – D. Lajovic (SRB) 3-6 6-4 2-6 6-4 6-2

A. De Minaur (AUS) (13) – T. Skatov (KAZ) (Q) 6-2 3-6 6-1 7-5

M. Mmoh (USA) (WC) – K. Khachanov (RUS) (11) 6-2 6-4 6-2

J. Isner (USA) (WC) – F. Diaz Acosta (ARG) 6-4 6-3 7-6

J. Draper (GBR) – R. Albot (MDA) 6-1 6-4 6-3

H. Hurkacz (POL) (17) – M. Huesler (SUI) 4-6 5-7 7-6 6-3 6-1

M. Berrettini (ITA) – U. Humbert (FRA) (29) 6-4 6-2 6-2

A. Rinderknech (FRA) – D. Schwartzman (ARG) 6-3 6-4 6-2

G. Monfils (FRA) – T. Daniel (JPN) (Q) 4-6 6-4 6-2 7-6

A. Rublev (RUS) (8) – A. Cazaux (FRA) (LL) 6-4 7-6 6-1

Foto: LaPresse