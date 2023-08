US Open 2023, nuovo infortunio per Sebastian Korda. Presenza a rischio a New York

Sebastian Korda sarà agli US Open? La domanda non ha una risposta e le prossime ore saranno decisive per prendere una decisione. Nei fatti, il forte tennista americano, dal talento cristallino, deve fare i conti con i problemi fisici che stanno condizionando il suo 2023.

Dopo essere stato lungamente lontano dai campi per problemi al polso emersi nel corso degli Australian Open, lo statunitense ha accusato un problema alla caviglia nella partita contro il francese Richard Gasquet, valida per i quarti di finale dell’ATP250 di Winston-Salem e vinta 4-6,6-1, 7-6(7).

Una scivolata a metà del terzo set ha causato questa problematica, di conseguenza Korda ha deciso di non scendere in campo contro il ceco Jiri Lehecka in semifinale. Sarà da capire, a questo punto, l’entità della lesione che ha costretto l’americano a dare forfait, probabilmente anche per non forzare e rischiare in vista del Major a New York.

Il tennista degli States, pensando allo Slam, avrebbe poi un primo turno non semplicissimo, considerato l’incrocio con l’ungherese Marton Fucsovics, che fa della solidità il proprio credo e sa giocare bene sul cemento outdoor.

