US Open, Bertolucci sicuro: “Alcaraz e Djokovic: il divario con gli altri non era così marcato neanche con i Big4”

Un parere autorevole e chiaro. Nella giornata di ieri si è tenuto il sorteggio del tabellone principale degli US Open 2023. I match del main draw cominceranno a partire da lunedì 28 agosto ed è convinzione di tanti degli addetti ai lavori che sarà un affare a due per la conquista del titolo. I giocatori in questione sono lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica e n.1 del mondo, e il serbo Novak Djokovic (n.2 del ranking).

I due hanno animato la scena nell’ultima Finale a Wimbledon, vinta dall’iberico in cinque set, e nell’ultimo 1000 a Cincinnati, che ha visto il successo dell’asso nativo di Belgrado dopo quasi quattro ore di partita (al meglio dei tre set). Il livello espresso è stato tale che i due si siano dimostrati di un altro livello rispetto alla concorrenza.

Una considerazione che è anche quella di Paolo Bertolucci che, sulla Gazzetta dello Sport, ha chiarito il proprio pensiero a riguardo sulla strutturazione del tabellone principale. Ebbene, secondo il parere dell’ex tennista e attuale commentatore tecnico su Sky Sport, Alcaraz e Djokovic sono di un altro pianeta rispetto agli altri: “Alla fine ritengo che un risultato diverso da una vittoria di Alcaraz o di Nole rappresenterebbe una sorpresa: nemmeno al tempo dei Big Four il divario tra i primi e il resto dei top ten era così marcato“, le sue parole sulla Gazzetta.

Vedremo se il campo darà questa conferma. In casa Italia si spera soprattutto in Jannik Sinner, che recentemente ha vinto il suo primo Masters1000 in carriera a Toronto, finito però in una parte di tabellone molto difficile, con l’eventuale quarto contro Alcaraz, replicando esattamente quanto già fosse accaduto nel 2022. Non resta quindi che godersi lo spettacolo.

Foto: LaPresse