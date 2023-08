US Open 2023, Novak Djokovic: “Sono contento di essere di nuovo primo. Molto speciale tornare qui, sensazioni della notte particolari”

Numero 1 del mondo e primo turno superato per Novak Djokovic. La vittoria sul francese Alexandre Muller per 6-0 6-2 6-3 certifica il ritorno in vetta al ranking ATP da parte dell’uomo che sta cercando di arrivare a quota 400 settimane prima della fine della carriera (al momento gliene mancano 11). Oltretutto, i sorrisi sono ampi perché il tabellone gli si è sostanzialmente aperto ancor più di quanto già non lo fosse.

Colto subito dopo la fine del match da SuperTennis, il serbo commenta così: “Sono contento per essere in questa posizione un’altra volta. E’ molto speciale anche ritornare qui nello stadio più grande del nostro sport. Non sono venuto qui per due anni, nemmeno in altri tornei degli USA. L’energia è buona, le sensazioni della notte sono molto partioclari qui. Si sente molto rumore, la gente ama il tennis in questa città“.

Al prossimo turno Djokovic sfiderà lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles, che non ha mai affrontato anche perché l’ingresso sulla scena importante da parte dell’iberico è avvenuto piuttosto di recente, a suon di qualificazioni Slam superate e risultati importanti anche al piano inferiore.

Atteso per la seconda sessione notturna il debutto di colui che è ritenuto il maggior rivale di Djokovic, Carlos Alcaraz: lo spagnolo, peraltro, detiene il titolo a Flushing Meadows e ha un cammino potenzialmente meno semplice rispetto a quello di colui che l’ha appena detronizzato.

Foto: LaPresse