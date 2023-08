US Open 2023: Novak Djokovic batte Alexandre Muller all’esordio e torna al numero 1 del mondo

Tripla soddisfazione per Novak Djokovic. Il serbo non solo batte il francese Alexandre Muller al primo turno degli US Open 2023, ma lo fa anche con decisa rapidità (un bell’aiuto, considerando l’allungarsi della sessione notturna) e, soprattutto, si riprende in qualsiasi caso il numero 1 del mondo. 6-0 6-2 6-3 il punteggio finale a favore del 23 volte vincitore Slam, che ora avrà un secondo turno altrettanto (relativamente) semplice, in linea teorica, con lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles.

L’inizio di match è un autentico shock per Muller, che prima di rendersi conto di trovarsi sull’Arthur Ashe Stadium, con tutte le distanze del caso, conferma una storica legge enunciata da Andy Roddick quando era ancora in attività: per i debuttanti, il tempo di prendere le misure e un set, a volte due, sono già volati. In particolare, nel primo Djokovic fa valere tutta la differenza di peso di palla, di qualità, di tennis in generale senza lasciare nemmeno un game al suo avversario e concedendo due soli punti sui propri turni di battuta.

Nel secondo parziale, dopo otto giochi di fila a favore di Djokovic, Muller porta a casa il primo a proprio favore, a zero peraltro, e alza le braccia con l’applauso convinto di quei (pochi) che sono rimasti sull’Ashe visto l’orario che s’aggira sulla mezzanotte. Il transalpino ha anche un sussulto quando è sotto di due break (4-1) e riesce a recuperarne uno, approfittando anche di un paio di errori del serbo, che però si riprende subito. In 60 minuti due set già se ne sono andati.

Nel terzo il rendimento del francese al servizio migliora, tant’è che tre game comodi riesce a procurarseli, vincendoli a zero, e, dal canto suo, Djokovic ha anche un momento di (ragionevole) calo. Sul 3-3, però, arriva la svolta con Muller che non riesce a evitare di perdere la battuta a 30 dopo uno scambio sulla diagonale destra e una palla che, finita sul nastro, conferma la tendenza di questi a essere molto tesi non solo sull’Ashe, ma su tutti i campi. Pochi minuti dopo arriva il match point, ed è un doppio fallo (con nastro che porta via la seconda) a ridare a Djokovic il numero 1 del ranking ATP.

Decisamente importante, nell’ora e 35 minuti di match, la differenza di livello tra i due anche nei numeri: 32-23 il conto vincenti-errori gratuiti di Djokovic contro l’11-17 di Muller. Poche le prime in campo del serbo (53%, 32/60), ma di quei 32 punti ne vince 27, confermando una grande solidità. Senza naturalmente contare la risposta, che gli regala il 51% dei punti (34/67).

Foto: LaPresse