US Open 2023: al via il tabellone maschile. Rune out, fatica per Ruud. Tsitsipas facile, fuori Musetti e gli altri azzurri

Volge al termine la prima giornata degli US Open in campo maschile, che con Novak Djokovic arriva fino alla notte fonda americana tanto criticata (non a torto e non solo negli States) da Andy Murray andando verso il torneo. Diverse le situazioni non semplici da interpretare, e uno il colpo di maggior spicco.

L’uscita di scena di Holger Rune apre una voragine nel suo spot per chi vuole andare agli ottavi di finale: potrebbe essere il momento della rivincita di Dominic Thiem, con l’austriaco vincitore su uno spento, irritante e anche irrispettoso Alexander Bublik, viste delle parole inqualificabili del kazako in campo: “Sono stanco di restituire carriere ai disabili”. Un’uscita davvero deprecabile.

Nella stessa zona di tabellone ha a questo punto speranze di arrivare ai quarti Tommy Paul, che perde un set contro Stefano Travaglia, ma riesce ad avanzare. A proposito di Italia, giornata da dimenticare non tanto per i risultati dell’ascolano e di Marco Cecchinato, previsti, quanto per la non certo sconfitta uscita di scena di Lorenzo Musetti, a sua volta capace di semplificare la vita ad altri come Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas (a proposito del greco, stavolta debutta bene contro Milos Raonic, e il canadese avrebbe voluto avere un po’ più di fortuna nel sorteggio).

A faticare parecchio è anche Casper Ruud, al di là del fatto che il norvegese riesca a evitare il quinto set, diventato a un certo punto possibile, con l’americano Emilio Nava. In prospettiva lo aiuta l’uscita di scena di Sebastian Korda: l’USA figlio d’arte cede proprio al quinto all’ungherese Marton Fucsovics. Esce, ma di questi tempi non è più una notizia, anche Felix Auger-Aliassime: il canadese cade in quattro set contro l’americano Mackenzie McDonald.

US OPEN 2023: RISULTATI PARTE BASSA TABELLONE MASCHILE

Ruud (NOR) [5]-Nava (USA) [Q] 7-6(5) 3-6 6-4 7-6(5)

Zhang (CHN)-Wolf (USA) 7-5 7-5 6-7(5) 4-6 6-3

Hijikata (AUS) [WC]-Kotov 7-5 5-7 6-3 7-5

Fucsovics (HUN)-Korda (USA) [31] 7-6(4) 4-6 7-6(1) 4-6 6-4

Mannarino (FRA) [22]-Watanuki (JPN) 7-5 6-7(3) 6-3 7-5

Maroszan (HUN)-Gasquet (FRA) 6-3 6-1 6-7(5) 6-7(1) 6-2

Ofner (AUT)-Borges (POR) 7-6[5] 3-6 7-6(7) 6-4

Tiafoe (USA) [10]-Tien (USA) [WC]6-2 7-5 6-1

Paul (USA) [14]-Travaglia (ITA) [Q] 6-2 6-3 4-6 6-1

Safiullin-Cecchinato (ITA) 6-4 6-2 6-0

J. M. Cerundolo (ARG)-Ivashka 2-6 6-7(4) 6-3 6-3 6-3

Davidovich Fokina (ESP) [21]-Giron (USA) 6-4 6-4 6-2

Thiem (AUT)-Bublik (KAZ) [25] 6-3 6-2 6-4

Shelton (USA)-Cachin (ARG) 1-6 6-3 6-2 6-4

Karatsev-Lehecka (CZE) 6-3 6-3 6-3

Carballes Baena (ESP)-Rune (DEN) [4] 6-3 4-6 6-3 6-2

Tsitsipas (GRE) [7]-Raonic (CAN) [PR] 6-2 6-3 6-4

Stricker (SUI) [Q]-Popyrin (AUS) 6-3 6-4 3-6 6-3

Bonzi (FRA) [WC]-Halys (FRA) 5-7 6-4 6-4 6-4

Eubanks (USA) [28]-Kwon (KOR) 6-3 6-4 0-6 6-4

Droguet (FRA) [Q]-Musetti (ITA) [18] 6-3 0-6 6-7(5) 6-3 6-2

Mensik (CZE) [Q]-Barrere (FRA) 6-4 4-6 7-6(1) 6-2

Varillas (PER)-Kecmanovic (SRB) 1-6 7-5 7-5 6-4

Fritz (USA) [9]-Johnson (USA) [WC] 6-2 6-1 6-2

McDonald (USA)-Auger-Aliassime (CAN) [15] 7-6(5) 4-6 6-1 6-4

Gojo (CRO) [Q]-Dellien (BOL) [PR] 6-3 6-3 6-1

Vesely (CZE) [PR]-Couacaud (FRA) [Q] 5-7 6-3 6-2 3-6 6-4

F. Cerundolo (ARG) [28]-Z. Svajda (USA) [Q] 5-7 6-4 6-4 6-3

Djere (SRB) [32]-Nakashima (USA) 7-5 6-4 6-4

Gaston (FRA) [Q]-Shimabukuro (JPN) [Q] 6-2 6-1 7-6(4)

Zapata Miralles (ESP)-Quinn (USA) [WC] 6-4 6-4 6-3

Djokovic (SRB) [2]-Muller (FRA)

Foto: LaPresse