Chi affronterà Matteo Berrettini al prossimo turno degli US Open? Altro ostacolo francese prima di Rublev

Matteo Berrettini inizia nel migliore dei modi la sua campagna newyorkese allo US Open 2023: il tennista romano ha battuto senza problemi il francese Ugo Humbert con il punteggio di 6-4 6-2 6-2. Fondamentale per l’azzurro incamerare più partite possibili in questa fase del 2023 dopo le difficoltà della prima parte dell’anno: dopo Wimbledon c’è stata una svolta.

Il tabellone mette di fronte Berrettini a un altro francese dopo Humbert: si tratta di Arthur Rinderknech. Un avversario insidioso, considerato che ha superato il primo turno di slancio contro Diego Schwarztman in tre set. Il transalpino occupa la 73a posizione del ranking mondiale ed è un giocatore molto potente, dotato di un buon servizio e buoni fondamentali da fondocampo, specie dal lato sinistro. Nessun precedente tra i due nel circuito maggiore.

In quello spicchio di tabellone all’orizzonte c’è con ogni probabilità Andrey Rublev che affronterà al primo turno questa sera il lucky loser francese Arthur Cazaux in virtù del ritiro di Emil Ruusuvuori prima di questo torneo. Se non dovesse arrivare uno di questi due, ci arriverà uno tra Taro Daniel e Gael Monfils: quest’ultimo è stato protagonista di uno dei match più belli della carriera di Matteo, quando l’azzurro si qualificò per la semifinale proprio a Flushing Meadows nel 2019.

IL TABELLONE DI MATTEO BERRETTINI AGLI US OPEN 2023

Secondo turno: Rinderknech

Terzo turno: Rublev/Monfils

Quarto turno: Khachanov/Hurkacz/Mmoh/Draper/Isner

Quarti di finale: Medvedev/De Minaur/Coric/Jarry

Semifinale: Alcaraz/Sinner/Zverev

Finale: Djokovic/Fritz/Tiafoe/Ruud

